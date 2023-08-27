Видео ⟩ LTV: в латвийском спорте распространяется детская порнография

За последние недели было широко распространено несколько видеороликов сексуального характера, на которых можно увидеть латвийских баскетболистов U-15.

Видео было снято и распространено самими игроками, на нем запечатлен сексуальный контакт партнеров по команде во время Кубка Балтии, проходившего в Таллинне в начале июня. Полиция начала расследование.

А в конце прошлого года среди молодых латвийских флорболистов распространилось видео, на котором можно увидеть двух флорболистов во время сексуального контакта.

Один из них был совершеннолетним, другому еще не исполнилось 16-ти лет. Совершеннолетний участник был арестован и провел несколько месяцев под стражей, но сейчас находится на свободе в ожидании суда.

"​Спорт - это среда, где молодые люди очень близки и вместе находятся в разных ситуациях. Некоторые ситуации очень личные - они вместе моются, вместе переодеваются, иногда вместе спят в лагерях и так далее. Поэтому граница, возможно, была нарушена", - сказала член правления центра Dardedze Лайла Балоде.

В полиции отмечают, что количество преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении молодежи, растет с каждым годом. В прошлом году уголовные дела были возбуждены в отношении 35 несовершеннолетних. Примерно в 20% случаев преступление также снималось на видео.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения