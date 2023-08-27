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Британская разведка: Украина и РФ воюют за нефтегазовые платформы в Черном море

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Нефтяная платформа. Иллюстративный снимок.
Нефтяная платформа. Иллюстративный снимок. Фото: STRINGER/IRAN/REUTERS

Разведка Великобритании в своем ежедневном военном обзоре обратила внимание, что между морскими и воздушными силами России и Украины происходят боестолкновения у стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой, сообщает Русская служба BBC.

Эксперты напомнили, что на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный катер, который находился возле платформы на северо-западе моря.

Платформы эксплуатируются компанией "Черноморнефтегаз", которая контролируется российскими оккупационными властями в Крыму.

И Россия, и Украина периодически высаживали на них боевые группы. На этих платформах ведется добыча ценных углеводородных ресурсов.

Британская разведка отмечает, что платформы можно использовать, как посадочные площадки вертолетов, для размещения ракетных систем, а также в качестве передовых баз.

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