Британская разведка: Украина и РФ воюют за нефтегазовые платформы в Черном море

Разведка Великобритании в своем ежедневном военном обзоре обратила внимание, что между морскими и воздушными силами России и Украины происходят боестолкновения у стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой, сообщает Русская служба BBC.
Эксперты напомнили, что на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный катер, который находился возле платформы на северо-западе моря.
Платформы эксплуатируются компанией "Черноморнефтегаз", которая контролируется российскими оккупационными властями в Крыму.
И Россия, и Украина периодически высаживали на них боевые группы. На этих платформах ведется добыча ценных углеводородных ресурсов.
Британская разведка отмечает, что платформы можно использовать, как посадочные площадки вертолетов, для размещения ракетных систем, а также в качестве передовых баз.
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