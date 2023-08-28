Дети по-разному реагируют на стресс: как пойти в детский сад и не заболеть?

Одевая детсадовца для прогулок на свежем воздухе, рекомендуется следовать "принципу луковицы" - одевать ребенка не в одну толстую куртку, а в несколько тонких слоев одежды, которые можно снимать по мере необходимости.

№ 3 Питание: Иммунитет начинается также и с тарелки

Чтобы ребенок не болел, ему необходимо получать все необходимые организму минералы, витамины и питательные вещества. Поэтому задача родителей - следить за тем, чтобы у малыша на тарелке как можно реже были сладости, гамбургеры, картофель фри и другие быстрые перекусы, но чаще - свежие фрукты и овощи, особенно содержащие витамин С. "В целях профилактики мы рекомендуем не реже одного раза в год сдавать анализы крови, чтобы проверить, достаточен ли уровень железа в крови ребенка. Если железо в крови не в пределах нормы, вирусы будут атаковать чаще", - говорит фармацевт Лайла Залите.

"Однако надо иметь в виду, что нормальное явление, когда дети дошкольного возраста болеют до 12 раз в год насморком, высокой температурой, которая проходит в течение 5-7 дней, и не стоит начинать антибактериальную терапию для лечения заболевания", - подчеркивает фармацевт.

№ 4 Для иммунитета: время закаляться, но постепенно