Дети по-разному реагируют на стресс: как пойти в детский сад и не заболеть?

Независимо от того, идет ли ребенок в детский сад впервые или ему придется вернуться в детский сад после длительных летних каникул, стресс неизбежен, а там, где присутствует стресс, иммунитет становится более слабым. Эмоциональные переживания могут стать толчком к началу череды осенних болезней.
Лайла Залите, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, дает советы, как сделать этот переходный период более благоприятным для здоровья.
Здоровье: чем сильнее переживание, тем слабее иммунитет
Дети по-разному реагируют на стресс. Адаптация к новым условиям зависит как от характера, так и от психоэмоциональной устойчивости. То, как ребенок реагирует на стресс, зачастую зависит и от его возраста - дети младшего возраста, у которых еще не развита способность формулировать свои эмоции, чаще реагируют соматическими или физическими проявлениями (ухудшается качество сна, появляются жалобы на головные боли или боли в животе, недержание мочи, обостряются аллергические заболевания), а дети старшего возраста реагируют различными психоэмоциональными проявлениями - снижаются познавательные способности, появляются перепады настроения, ребенок более эмоционален, чувствителен, плаксив, нервозен.
"И у детей младшего, и старшего возраста стрессы и эмоциональные переживания вызывают ослабление иммунитета. Поэтому в периоды, когда у ребенка происходят какие-то изменения в жизни, он только пошел в школу или детский сад, сменил место жительства или в его жизни происходит другое событие, создающее напряжение, в дополнение к рациону рекомендуется принимать магний – он способствует укреплению нервной системы, снижает чувство усталости. Витамины группы В также укрепляют нервную систему, улучшают качество сна, а витамины А, С и D укрепляют иммунитет. Селен, цинк и витамин Е способствуют нормальному функционированию иммунной системы", - объясняет Лайла Залите, фармацевт, добавляя, что ни витамины, ни минералы в данном случае не будут панацеей, а лишь одним из способов помочь организму выдерживает стресс. Есть и ряд других действий, которые вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку подготовиться к переменам и пойти в детский сад или школу с более сильным иммунитетом.
№ 1. Распорядок дня: генеральная репетиция нового ритма дня дома.
Это означает - заранее ознакомиться с распорядком дня детского сада и постараться соблюдать его дома хотя бы пару недель. "Также и к ранним подъемам по утрам ребенок должен привыкать постепенно", - советует фармацевт Apotheka Лайла Залите. "Если малыш привык спать до 10 утра, а начиная с 1 сентября ему вдруг приходится просыпаться в 7:00, это вызовет неприятные эмоции, неприязнь к детскому саду и вызовет лишний стресс для организма. Когда ребенок начинает ходить в детский сад, родителям следует проявить терпение, понимание и поддержку. Для укрепления иммунитета также важно, чтобы ребенка ласкали, чтобы он проводил достаточно времени с родителями на свежем воздухе - необходимы положительные эмоции".
Чтобы ребенок имел лучшее представление о том, какими будут будни в детском саду или школе, рекомендуется заранее посетить учреждение, осмотреть помещение и разыграть детсадовскую жизнь дома с игрушками.
№ 2 Быт: не кутать, а одевать в соответствии с погодными условиями
Размышляя о самочувствии и одежде детсадовца, фармацевт Лайла Залите просит запомнить один совет - лучше, чтобы было немного прохладнее, чем закутать малыша слишком тепло, и он вскоре начнет потеть. "Когда тело перегрето, потеет, но вдруг подует холодный ветер, и организм становится более восприимчивым к вирусам. Не стоит бояться дождливой и прохладной погоды - с точки зрения здоровья наиболее опасными погодными условиями является солнечная и холодная погода одновременно. Пока ребенок активно двигается на улице, ему может стать жарко, но как только игра станет спокойнее, медленнее и подует резкий ветер, иммунитет может ослабеть".
Одевая детсадовца для прогулок на свежем воздухе, рекомендуется следовать "принципу луковицы" - одевать ребенка не в одну толстую куртку, а в несколько тонких слоев одежды, которые можно снимать по мере необходимости.
№ 3 Питание: Иммунитет начинается также и с тарелки
Чтобы ребенок не болел, ему необходимо получать все необходимые организму минералы, витамины и питательные вещества. Поэтому задача родителей - следить за тем, чтобы у малыша на тарелке как можно реже были сладости, гамбургеры, картофель фри и другие быстрые перекусы, но чаще - свежие фрукты и овощи, особенно содержащие витамин С. "В целях профилактики мы рекомендуем не реже одного раза в год сдавать анализы крови, чтобы проверить, достаточен ли уровень железа в крови ребенка. Если железо в крови не в пределах нормы, вирусы будут атаковать чаще", - говорит фармацевт Лайла Залите.
"Однако надо иметь в виду, что нормальное явление, когда дети дошкольного возраста болеют до 12 раз в год насморком, высокой температурой, которая проходит в течение 5-7 дней, и не стоит начинать антибактериальную терапию для лечения заболевания", - подчеркивает фармацевт.
№ 4 Для иммунитета: время закаляться, но постепенно
В первую очередь к закаливанию рекомендуется приступать, когда ребенок здоров, после того как малыш привык к детскому саду или школе (к новой обстановке), и стресс уже не так велик. Во-вторых, этот процесс следует превратить не в нечто обязательное, болезненное и неприятное, а в игру. "Для начала будет достаточно, если по возвращении домой из детского сада ребенку будет разрешено одеваться полегче, бегать дома босиком, а при купании вечером заменять горячую воду на немного более прохладную", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.
"Закалку всегда следует вводить постепенно, начиная с 7 минут, и каждые два-три дня это время можно продлевать на 2 минуты. Утром хорошо растереться влажным полотенцем, а ежедневно уделять как можно больше времени физическим нагрузкам на свежем воздухе - лучший способ закаливания!"
Если ребенку 1,5-3 года, и он только начал посещать детский сад, идеально, если в рабочий день у родителей будет возможность оставить ребенка дома и дать ему поспать. Сон тоже союзник иммунитета!
№ 5 Быт: Да - проветренным помещениям!
Не то чтобы летом вирусов не было, а осенью и зимой они внезапно начали размножаться. В окружающей среде всегда циркулируют вирусы, но летом дети болеют реже, поскольку чаще находятся на свежем воздухе. С наступлением холодов следует помнить, что проветривание помещений - такая же важная часть профилактики, как и мытье рук, ведь в непроветриваемых помещениях вирусы имеют больше шансов размножиться. "Когда у ребенка заложен нос, родители по большей мере приходят к выводу, что виноват, скорее всего, вирус, хотя чаще всего виноват чрезмерно сухой воздух в помещении, из-за которого пересыхает слизистая оболочка носа. Наиболее благоприятные для слизистой оболочки носа условия в помещении - температура не выше +20 градусов, свежий и увлажненный воздух. Кроме того, и во время отопительного сезона в профилактических целях можно использовать различные назальные спреи для увлажнения слизистой оболочки носа", - рассказала фармацевт Лайла Залите.
№ 6 Адаптация: маленькие ритуалы помогают принять новую ситуацию
Очень редко дети начинают ходить в детский сад, не пролив ни единой слезинки. Необходимо учитывать период адаптации, который может длиться даже 2-4 месяца. Также этому периоду свойственны некоторые критические моменты, кризисы. Первый такой момент обычно наступает на третий день посещения детского сада, затем какое-то время вроде бы становится лучше, ребенок принял новую ситуацию, но через пару недель - снова кризис, ребенок не хочет идти в детский сад, плачет. Это тоже нормально - и родителям, и ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к новой ситуации и адаптироваться.
Иногда различные небольшие ритуалы помогают легче принять новую ситуацию, например, прощаясь утром, позволить ребенку задержаться у окна в саду, помахать рукой родителям, но не давать прощанию затянуться. Вы можете договориться, что будете делать вечером, когда встретитесь снова. Отмечайте каждый маленький успех в детском саду (научился писать буквы, подружился с каким-то другим ребенком), но не стоит пытаться вознаграждать малыша лакомством за каждый день, проведенный в садике.
Перед сном лучше выпить с ребенком чашечку успокаивающего травяного чая и вспомнить события прошедшего дня в садике, обсудить планы на следующий день и предстоящие выходные.
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