Этой зимой в Риге выступит Валерий Меладзе

На сцене и в жизни Валерий Меладзе – романтичный, темпераментный и вместе с тем интеллигентный. Недаром его часто называют "последним романтиком". Каждая его песня наполнена глубоким смыслом, а бархатный голос мало кого оставляет равнодушным.

Этот год является знаковым для артиста, ведь 30 лет назад широкая публика услышала его первый хит. Почти весь репертуар певца написан его братом Константином Меладзе. Творческий тандем братьев, шикарный голос редкого тембра одного и композиторский дар другого, многие годы дарит слушателям проникновенные истории любви и страсти, исполняемые c неповторимой душевностью и харизмой. Каждая композиция написана с неподдельной верой в чудо, настоящую любовь и спета с искренней чувствительностью, душевной нежностью.