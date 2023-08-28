Видео ⟩ Рома Зверь спел о поездке в Украину, где он выступал перед солдатами РФ

Запись появилась в Facebook Осипова, внимание на нее обратило издание "Холод".

Текст песни можно назвать ответом музыкальной группы россиянам, выступающим против войны, которые подвергли музыкантов резкой критике после их поездки, пишет "Медуза".

В песне есть такие строки:

"Как поехали ребята на прифронтовую,

Пригласили их солдаты на войну простую.

(…)

Ну, спасибо, пацаны - приезжайте чаще,

Передайте там другим, чтоб жилось им слаще,

Чтоб листалась под вино новостная лента.

Знаем, вам там нелегко, всюду "иноагенты".

Видео: Группа "Звери" спела про поездку на Донбасс

Ранее сообщалось, что солист группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими военными в Украине.

На видеозаписи видно, как он в шлеме и бронежилете наблюдает за пуском снаряда, а после поет под гитару.

"Медуза" сообщает, что музыкант находился в расположении одного из формирований самопровозглашенной ДНР.

28 августа вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который служит оператором дрона в ВСУ, записал видеообращение к Билыку. На видео он держит в руках беспилотник и произносит фразу из песни "Зверей": "Рома, извини, у меня самолет", а затем начинает играть другая композиция группы - "До скорой встречи".

Напомним, что лидер группы "Звери" считался противником войны. 28 февраля 2022 года группа опубликовала антивоенное заявление. Сам Билык также высказался против вторжения в личном Instagram. Сейчас обе эти записи недоступны.

В июне группа "Звери" должна была выступать на Петербургском международном экономическом форуме, но выступление было отменено после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.

Роман Билык с 12 до 15 лет жил в Мариуполе, а после - в Киеве.