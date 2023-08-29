Врач: Наибольшую угрозу здоровью этой осенью будет представлять не Covid-19

Поэтому IVP призывает всех жителей в осенний сезон сделать прививку от гриппа. Особенно это необходимо группам риска - пожилым людям, детям, хроническим больным и беременным женщинам.

Следует отметить, что вакцина от гриппа для групп риска бесплатна, остальному населению за нее нужно платить от 18 до 22 евро в зависимости от медицинского учреждения.

Более жесткая позиция по вакцинации от Covid-19 у Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как заявила представитель SPKC Илзе Арая, вакцинация нужна в первую очередь группам риска, но полезна и всем остальным. Covid-19 никуда не исчез, хотя заболеваемость и смертность значительно снизились. Однако даже летом, когда люди в основном находятся на воздухе, где риск заражения ниже, были случаи госпитализации и смерти пациентов с Covid-19.

Дзалбс считает, что в этом сезоне вакцинацию от Covid-19 необходимо пройти группам риска - пожилым людям, беременным женщинам, пациентам с иммуносупрессией и людям, страдающим хроническими недугами.

Вакцинация против Covid-19 не обязательна для людей, не имеющих проблем со здоровьем и не достигших 65-летнего возраста.

Однако, по мнению семейного врача, прививку от гриппа следует делать в том числе молодым и здоровым людям.