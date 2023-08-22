Covid-19 продолжает уносить по одной жизни в неделю

"Только в середине этого лета настал день без единого пациента с Covid-19. У меня в связи с этим было ощущение праздника", - заявила Даце Жентиня, заведующая Центром болезней легких и торакальной хирургии.

Сейчас риск заражения ковидом самый низкий с начала пандемии, признают эпидемиологи. Но осенью, когда, как и каждый год, вернутся грипп и другие вирусы, вполне вероятно, что число случаев ковида также увеличится.

"К сожалению, мы по-прежнему наблюдаем смертность больных Covid-19, но это самый низкий показатель за всю пандемию. В среднем, к сожалению, до сих пор от этого заболевания умирает один человек в неделю", - признал представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Поскольку ковид по-прежнему может быть опасен для людей из групп риска, в SPKC напомнили, что в осенний сезон этим лицам рекомендуется вакцинация.