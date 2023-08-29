Как сейчас живет латвийский актер-наркокурьер Привертс

2 сентября Привертсы отметят первую - бумажную - годовщину свадьбы.

Илву не интересуют дорогие подарки, она попросила у супруга на годовщину новый холодильник. Роланд пообещал желание супруги исполнить.

Илва говорит, что Роланд - человек слова и всегда выполняет обещанное. "Годовщину свадьбы мы отпразднуем у себя дома в Саулкрасты. Где-то в саду наши свидетели в день свадьбы закопали бутылку вина, которую через год, если удастся найти, надо выкопать и выпить. Перекопаем полсада, но найдем".

Илва рада, что они с мужем оформили свои отношения официально, поскольку для нее брак важен: "Это серьезно и стабильно!". В свою очередь Роланд говорит, что ему в любом случае было бы хорошо - и без официальной части с подписью бумаг.

Роланд с любовью отзывается о супруге и признается: "Я нахожусь в неописуемом ощущении благополучия, потому что рядом со мной такое тепло. Спи и радуйся! Раньше я вообще не сидел дома, был где-то во Франции, Англии. Все время что-то "крутил" и "мутил", а сейчас сижу рядом. Мы счастливы в браке".

Ранее Илва дважды навещала Роланда в Боливии, но теперь редко отпускает мужа одного в длительные путешествия по миру.

Подробнее - в журнале Kas Jauns от 29 августа!