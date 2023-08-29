Передача: русский язык в школе - только в кружках

Во вторник, 29 августа, правительство одобрило правила проведения образования по интересам. Правила определяют, что школьники будут осваивать русский и другие языки нацменьшинств только на факультативах. Сейчас это коснется учеников 1-х, 4-х и 7-х классов, а через три года - всех без исключения, сообщает корреспондент Rus.LSM Виктория Пушкеле-Отто.
С 1 сентября этого года в 1-х, 4-х и 7-х классах больше не будут учить на русском языке. Также не будут изучать и сам русский язык.
Согласно новым правилам, языки национальных меньшинств следует изучать в кружках после уроков.
Сами правила Сейм должен был принять еще 1 января, то есть за 8 месяцев до начала перехода к "единой школе". А принял только 29 августа.
"Нужно же как-то приспособиться вообще к этому невиданному новшеству! Теперь на приспособление отведено не восемь месяцев, а три дня", - прокомментировал для Rus.LSM сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, депутат Рижской думы (РСЛ) Владимир Бузаев.
"Весной только появился проект правил Кабинета министров, который описывает порядок исполнения программ освоения языка нацменьшинств и культуры. Там было много очень возражений", - в свою очередь отметил для Rus.LSM Игорь Пименов, представитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке.
По его словам, одно из возражений связно с тем, что по предположению Министерства образования, только каждый пятый школьник из числа нацменьшинств выберет программу по интересам.
С этим несогласна министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"): "Был проведен опрос, чтобы понять, сколько детей обычно выбирают образование по интересам. Принимая во внимание полученные данные и опросив также самоуправления, мы сделали расчеты, какая сумма необходима, чтобы обеспечить педагогов. Так и получились рекомендации, в каком объеме это образование по интересам будет реализовано".
На факультативы для нацменьшинств в этом году будет выделено 57 тысяч евро. Минобразования считает, что это позволит обеспечить занятия три раза в неделю в группах по 25 человек.
Финансирование предусмотрено на протяжении трех лет - до 2026 года. Что будет с образованием после этого - из аннотации законопроекта непонятно, сообщает Rus.LSM.
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