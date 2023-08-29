Передача: русский язык в школе - только в кружках

С 1 сентября этого года в 1-х, 4-х и 7-х классах больше не будут учить на русском языке. Также не будут изучать и сам русский язык.

Согласно новым правилам, языки национальных меньшинств следует изучать в кружках после уроков.

Сами правила Сейм должен был принять еще 1 января, то есть за 8 месяцев до начала перехода к "единой школе". А принял только 29 августа.

"Нужно же как-то приспособиться вообще к этому невиданному новшеству! Теперь на приспособление отведено не восемь месяцев, а три дня", - прокомментировал для Rus.LSM сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, депутат Рижской думы (РСЛ) Владимир Бузаев.

"Весной только появился проект правил Кабинета министров, который описывает порядок исполнения программ освоения языка нацменьшинств и культуры. Там было много очень возражений", - в свою очередь отметил для Rus.LSM Игорь Пименов, представитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке.