Куриное мясо и сыр во Франции не дешевле, чем в Латвии; креветки не стоят 5 евро за килограмм

Несколько месяцев назад Владимир Волошин, который регулярно вводит в заблуждение, опубликовал похожее видео из Монако, посвященное ценам на продукты. Волошин тогда, показывая цены продуктов в некоем магазине, рассказывал, что продукты там на 30–40 % дешевле, чем в Латвии. Автор видео повторяет это также на данном видео из Парижа, задаваясь вопросом: "мы до сих пор будем молчать?" Однако как тогда, так и сейчас - это неправда.

Как и в своем "репортаже" из Монако Волошин манипулирует информацией о ценах продуктов в магазине Lidl "возле Эйфелевой башни".

Свой обзор он начинает с цен на креветки. Показывает ценник, затем сложенные над ним коробочки с креветками и говорит:

"Два килограмма креветок - 10 евро. Два килограмма, прикинь".

Однако на ценнике видна надпись на французском языке Moules de bouchot - это цена по акции за мидии или съедобные моллюски в раковинах. То есть ценник относится к продукту, который расположен над ним, а не под ним. Это хорошо видно также на видео.

Скриншот с видео на Facebook Фото: ReCheck