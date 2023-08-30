Куриное мясо и сыр во Франции не дешевле, чем в Латвии; креветки не стоят 5 евро за килограмм

Более четырех тысяч человек поделилось видео, на котором известный дезинформатор гуляет по магазину в Париже и наводит на мысль, что цены продуктов там существенно ниже, чем в Латвии. Однако и в этот раз он вводит в заблуждение своих подписчиков. Cлова мужчины о якобы дешевых продуктах противоречат тому, что видно как на ценниках конкретного магазина, так и в других предложениях продуктовых магазинов Франции.
Несколько месяцев назад Владимир Волошин, который регулярно вводит в заблуждение, опубликовал похожее видео из Монако, посвященное ценам на продукты. Волошин тогда, показывая цены продуктов в некоем магазине, рассказывал, что продукты там на 30–40 % дешевле, чем в Латвии. Автор видео повторяет это также на данном видео из Парижа, задаваясь вопросом: "мы до сих пор будем молчать?" Однако как тогда, так и сейчас - это неправда.
Как и в своем "репортаже" из Монако Волошин манипулирует информацией о ценах продуктов в магазине Lidl "возле Эйфелевой башни".
Свой обзор он начинает с цен на креветки. Показывает ценник, затем сложенные над ним коробочки с креветками и говорит:
"Два килограмма креветок - 10 евро. Два килограмма, прикинь".
Однако на ценнике видна надпись на французском языке Moules de bouchot - это цена по акции за мидии или съедобные моллюски в раковинах. То есть ценник относится к продукту, который расположен над ним, а не под ним. Это хорошо видно также на видео.
Выловленные в Северном море (в том числе на берегу Франции) свежие мидии существенно дешевле, чем показанные на видео тигровые креветки. На видео не видно цену за креветки в магазине Lidl, и Re:Check не удалось найти ее также на домашней странице данной сети магазинов. Однако, например в распространенной во Франции сети магазинов Carrefour в конце августа примерная цена на тигровые креветки составляла от 20 до 40 евро за килограмм. Для сравнения, килограмм мидий там же стоил в среднем 6-7 евро за килограмм, то есть по крайней мере в три раза дешевле.
Осмотрев морепродукты, Волошин направляется к мясным продуктам и вводит в заблуждение схожим образом. Он вновь показывает ценник и говорит:
"Смотри сюда, семь евро - две курицы. Био курицы, если что".
На ценнике на французском языке сказано Coquellets или по-русски "петушки". Это популярные во французской кухне так называемые кукурузные цыплята. Одна штука весит примерно 400–500 граммов и из-за небольшого размера обычно преподносится как блюдо на одного. Как указано на ценнике, цена за килограмм за этих цыплят 7 евро. В латвийских интернет-магазинах торговых сетей Rimi и Maxima кукурузных цыплят Re:Check не нашел, однако целые свежие обычные цыплята или курицы в последнюю неделю августа стоили, начиная с 2,6 евро за килограмм. Однако Волошин показывает курицу, к которой не относится данный ценник.
Также автор видео обманывает зрителей о цене обычного куриного филе:
"Филешка у нас получается за килограмм 4,89 [евро]".
Однако на видео вновь видно, что за эту цену можно купить не филе, а куриные ножки (на французском – cuisses de poulet). Это существенно дороже, чем в Латвии. Например, во входящем в Maxima Group интернет-магазине Barbora куриные ножки стоили, начиная от 2,5 евро за килограмм, в свою очередь в Rimi - начиная от 2,7 евро за килограмм.
Добавим, что во французском Carrefour самое дешевое куриное филе стоило почти 10 евро за килограмм, в свою очередь в Barbora и интернет-магазине Rimi в Латвии - примерно 6 евро за килограмм.
Волошин с более дальнего расстояния показывает сырный прилавок и говорит:
"Так, сыры у нас… три евро, два евро, ну и так далее (..) Но где наши местные сыроделы, почему у нас нет сыра по полтора, два евро?"
Это предложение вводит в заблуждение, потому что на видео не видны ценники вблизи, таким образом нельзя сказать цену за килограмм. Во Франции сыр принято делить и продавать по очень маленьким кускам, и цены большим шрифтом указаны не за килограмм, а, например за 150 или 200 граммов. В уже упомянутом интернет-магазине Carrefour видно, что на самом деле самые дешевые сыры такого вида стоят примерно 11–12 евро за килограмм, в свою очередь, например в латвийском Rimi можно купить отдельные полутвердые сорта сыров за 6-9 евро за килограмм.
Вывод: Слова автора видео о том, что показанные им морские, мясные и молочные продукты в магазине Парижа существенно дешевле, чем в Латвии, не соответствуют действительности. Как ценники на видео, так и сравнение цен в интернет-магазинах обеих стран показывают обратное - такие часто используемые продукты как куриное мясо и сыр во Франции стоят дороже, чем в Латвии. Не соответствует фактам и утверждение, что в Монако цены на продукты на 40% дешевле, чем в Латвии.
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