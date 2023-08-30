Режиссер Ципстс, обвиняемый в сексуальных домогательствах, продает свой дом за 1,5 млн

Режиссер Улдис Ципстс, который был обвинен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, не только покинул Латвию, но и выставил на продажу свой дом в Межапарке.
Как сообщает журнал Privātā Dzīve, двухэтажный деревянный дом площадью 416 м2 с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами продается за 1,5 миллиона евро.
Как сообщалось, вечером 8 июня в доме режиссера Улдиса Ципстса в Межапарке состоялась вечеринка, в которой принимала участие съемочная группа сериала "От любви до ненависти". Празднество превратилась в кошмар и привело к возбуждению уголовного дела.
17-летняя девушка, участница вечеринки, насколько можно понять, обвинила режиссера Улдиса Ципстса в сексуальных домогательствах (точная формулировка обвинения неизвестна) и подала заявление в полицию. Режиссер Улдис Ципстс категорически отрицает свою вину и также подал заявление в полицию с просьбой расследовать это дело.
Сейчас Ципстс с семьей проживает в Испании.
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