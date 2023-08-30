В Риге ликвидировали одну из должностей вице-мэра

Ранее в Рижской думе было три заместителя председателя.

После создания новой коалиции и избрания одного из вице-мэров Вилниса Кирсиса новым председателем думы, новая коалиция договорилась о ликвидации одной должности вице-мэра.

Один из вице-мэров будет отвечать за управление недвижимостью и сотрудничество с самоуправлениями ближайших к Риге городов, а второй - за вопросы безопасности, борьбы с коррупцией и открытости.

Кроме того, заместители мэра заменяют его на время отсутствия. В первую очередь мэра Риги заменяет вице-мэр, отвечающий за управление недвижимостью и сотрудничество с ближайшими самоуправлениями. Если этот заместитель не может заменить мэра, то это делает второй вице-мэр.

В данный момент у мэра Риги Кирсиса два заместителя - Эдварж Ратниекс, отвечающий за управление недвижимостью и сотрудничество с ближайшими самоуправлениями, и Линда Озола, отвечающая за безопасность и порядок.

Согласно поправкам, в первую очередь на время отсутствия мэра его будет заменять Ратниекс, а в его отсутствие - Озола.