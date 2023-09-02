Это могла быть история о красивой образованной женщине с хорошей карьерой, у которой остается время на благотворительность и хобби, в саду которой розы цветут до поздней осени - одной из тех, у кого все получается. Однако это будет история об эмоциональном, а позднее и физическом насилии. О том, что ни научные степени, ни дипломы, ни материальная стабильность, ни жизненный опыт не являются щитом, защищающим от попадания в насильственные отношения. "Мне стыдно, что я позволяла делать это с собой на протяжении трех лет", - говорит Гинта*. - Женщины, не молчите!" Она хочет рассказать о своем горьком опыте - не так много из-за себя, сколько из-за других женщин, которым, как и ей, больно и стыдно.