Это могла быть история о красивой образованной женщине с хорошей карьерой, у которой остается время на благотворительность и хобби, в саду которой розы цветут до поздней осени - одной из тех, у кого все получается. Однако это будет история об эмоциональном, а позднее и физическом насилии. О том, что ни научные степени, ни дипломы, ни материальная стабильность, ни жизненный опыт не являются щитом, защищающим от попадания в насильственные отношения. "Мне стыдно, что я позволяла делать это с собой на протяжении трех лет", - говорит Гинта*. - Женщины, не молчите!" Она хочет рассказать о своем горьком опыте - не так много из-за себя, сколько из-за других женщин, которым, как и ей, больно и стыдно.
Когда мы встретились, я про себя улыбнулось - в ней есть что-то от Жаклин Кеннеди или Мэрилин Монро. Передо мной - светловолосая женщина, женская хрупкость которой не мешает ей быть дамой с "хорошей хваткой". Женщина в самом расцвете - энергичная, решительная, такая, которую "вокруг пальца не обвести". Выраженно латышская. Занималась политикой. И все-таки...
Попадаются и суперженщины! Прошло более полугода с тех пор, как она разорвала "круг насилия" и вышла из отношений, в которых чувствовала себя униженной, эмоционально опустошенной, однако время раны не залечило. По-прежнему больно и она не простила - в первую очередь себя. История, которая началась так романтически, превратилась в эмоциональный террор, который закончился синяками и бегством в ночи в разорванной ночнушке - в страхе за свою жизнь.