Макс Корж, Би-2, Литвинова и другие мероприятия сентября

16.09 - Концерт Васи Обломова

16 сентября в клубе TOWER по адресу ул. Бривибас, 214Б, выступит Вася Обломов. Новая программа носит название "МОЖЕМ НЕ ПОВТОРИТЬ". Она включает всем полюбившиеся хиты Васи Обломова за всю его историю, не теряющие своей актуальности, а также абсолютно новые произведения в повестке последних дней во всех смыслах этих слов.

22.09 - Концерт Верки Сердючки

Верку Сердючку любят все. Потому что она настоящая - открытая, свободная, драйвовая и очень-очень смешная. Такой ее создал украинский певец, актер, композитор и продюсер Андрей Данилко. 22 сентября Сердючка выступит под открытым небом на сцене Wondersala на берегу Даугавы. Подробности здесь.

29.09 - Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева

29 сентября на сцене кинотеатра Splendid Palace состоится творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева и показ короткометражной ленты "Апокриф".

Андрей Звягинцев совершенно откровенно: о новом кинопроекте и множестве возникших вокруг этого мифов и слухов, о цензуре денег, перипетиях работы с продюсерами, ценности авторского замысла и возможности работать в новых условиях. Подробнее:

21-29.09 - Показ самых ожидаемых премьер Венецианского кинофестиваля

Все фильмы будут демонстрироваться в рамках программы фестиваля "Балтийская жемчужина", который в этом году отмечает 30-летний юбилей. В этом году он пройдет с 21 по 29 сентября в кинотеатре Splendid Palace. Подробная информация о программе фестиваля на сайте www.balticpearl.lv.

Гулять и отдыхать

2.09 и 3.09 - Рынок современного ремесла в Этнографическом музее

В Латвийском этнографическом музее 2 и 3 сентября с 9 до 17 часов будет проходить "Рынок современного ремесла 2023", сообщили в музее.

Посетители рынка смогут познакомиться с последними тенденциями латвийского ремесленничества, приобрести предметы домашнего обихода, украшения и одежду из натуральных материалов, а также продукты питания домашнего производства. Наряду с рынком будет организована интересная культурная программа, а также специальное представление и творческие мастерские для детей. Подробности здесь.