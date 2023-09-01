Макс Корж, Би-2, Литвинова и другие мероприятия сентября

Лето подошло к концу, но это вовсе не означает, что и мероприятия - тоже. RUS TVNET предлагает вашему вниманию подборку мероприятий на сентябрь.
Смотреть и танцевать
2.09 - Концерт белорусского певца Макса Коржа
2 сентября на стадионе "Даугава" с большим концертом выступит популярный белорусский певец Макс Корж. Макса Коржа называют "белорусским Эминемом" и "голосом поколения". Макс Корж - единственный исполнитель из Беларуси, который у себя на родине собрал стадион "Динамо Минск" (35 тысяч человек) - самую большую площадку страны, пишут организаторы. Подробности о концерте здесь.
08.09 - Концерт "Би-2" с симфоническим оркестром
8 сентября 2023 года группа "Би-2" выступит в "Арена Рига" с одной из самых красивых программ с симфоническим оркестром. Тысячи зрителей смогут лично увидеть и услышать величественное звучание любимых песен в сопровождении оркестра. Подробнее здесь.
16.09 и 17.09 - Две осенние встречи с Ренатой Литвиновой в Риге
16 и 17 сентября в кинотеатре Splendid Palace Рената Литвинова представит рижским зрителям два своих фильма - "Последняя сказка Риты" (16.09) и "Северный ветер" (17.09), посвященный великому украинскому режиссеру Кире Муратовой. Модератором выступит кинокритик Зинаида Пронченко.
Эти творческие встречи предваряют гастроли нашумевшего моноспектакля Ренаты Литвиновой "Кактус", который будет показан на сцене Национального театра 13 и 14 октября. Подробнее:
16.09 - Концерт Васи Обломова
16 сентября в клубе TOWER по адресу ул. Бривибас, 214Б, выступит Вася Обломов. Новая программа носит название "МОЖЕМ НЕ ПОВТОРИТЬ". Она включает всем полюбившиеся хиты Васи Обломова за всю его историю, не теряющие своей актуальности, а также абсолютно новые произведения в повестке последних дней во всех смыслах этих слов.
22.09 - Концерт Верки Сердючки
Верку Сердючку любят все. Потому что она настоящая - открытая, свободная, драйвовая и очень-очень смешная. Такой ее создал украинский певец, актер, композитор и продюсер Андрей Данилко. 22 сентября Сердючка выступит под открытым небом на сцене Wondersala на берегу Даугавы. Подробности здесь.
29.09 - Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева
29 сентября на сцене кинотеатра Splendid Palace состоится творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева и показ короткометражной ленты "Апокриф".
Андрей Звягинцев совершенно откровенно: о новом кинопроекте и множестве возникших вокруг этого мифов и слухов, о цензуре денег, перипетиях работы с продюсерами, ценности авторского замысла и возможности работать в новых условиях. Подробнее:
21-29.09 - Показ самых ожидаемых премьер Венецианского кинофестиваля
Все фильмы будут демонстрироваться в рамках программы фестиваля "Балтийская жемчужина", который в этом году отмечает 30-летний юбилей. В этом году он пройдет с 21 по 29 сентября в кинотеатре Splendid Palace. Подробная информация о программе фестиваля на сайте www.balticpearl.lv.
Гулять и отдыхать
2.09 и 3.09 - Рынок современного ремесла в Этнографическом музее
В Латвийском этнографическом музее 2 и 3 сентября с 9 до 17 часов будет проходить "Рынок современного ремесла 2023", сообщили в музее.
Посетители рынка смогут познакомиться с последними тенденциями латвийского ремесленничества, приобрести предметы домашнего обихода, украшения и одежду из натуральных материалов, а также продукты питания домашнего производства. Наряду с рынком будет организована интересная культурная программа, а также специальное представление и творческие мастерские для детей. Подробности здесь.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!