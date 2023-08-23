Не пропустите! ⟩ Две осенние встречи с Ренатой Литвиновой в Риге

За это время Рената сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах, написала десятки сценариев, поставила три полнометражные игровые ленты и две документальные, несколько короткометражек, выступила как кинопродюсер, создала больше десятка клипов для Земфиры, Аллы Пугачевой и других исполнителей, поработала с Бьорк и Питером Гринуэем, появилась на театральной сцене в качестве актрисы, драматурга, режиссера, была моделью на показах модного дома Balenciaga, участвовала в рекламных кампаниях Rado, Volvo, L’Oreal Paris, Carrera y Carrera и Gucci.
Безупречно элегантная и эксцентричная, смелая и непредсказуемая во всех своих творческих проявлениях, Литвинова как магнитом притягивает к себе внимание самой разной публики. Она восхищает и вдохновляет, раздражает и выводит из равновесия - но решительно никого не оставляет равнодушным. Сотни поклонников с нетерпением ждут ее приездов в Ригу. Однако только этой осенью у них есть возможность увидеть Ренату и на экране, и на сцене, и даже в дружеской атмосфере творческих встреч!
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