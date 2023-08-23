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Не пропустите! ⟩ Две осенние встречи с Ренатой Литвиновой в Риге

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Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Пресс-фото

16 и 17 сентября в кинотеатре Splendid Palace Рената Литвинова представит рижским зрителям два своих фильма - "Последняя сказка Риты" (16.09) и "Северный ветер" (17.09), посвященный великому украинскому режиссеру Кире Муратовой. Модератором выступит кинокритик Зинаида Пронченко.

Эти творческие встречи предваряют гастроли нашумевшего моноспектакля Ренаты Литвиновой "Кактус", который будет показан на сцене Национального театра 13 и 14 октября.

Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Пресс-фото

Рената Литвинова - режиссер, актриса, сценарист и продюсер, икона стиля - покинула Россию в конце февраля 2022 года, высказавшись против войны, и обосновалась во Франции.

Премьера картины "Северный ветер" состоялась за год до этого на Международном кинофестивале в Роттердаме; фильм вошел в программу и нескольких других киносмотров, включая Riga International Film Festival. Эта авторская работа Литвиновой - пожалуй, самая масштабная и самая успешная в ее карьере кинорежиссера - произвела впечатление даже на самых строгих критиков. Отдельных комплиментов удостоились художница Надежда Васильева (жена и соратник Алексея Балабанова), создавший костюмы культовый модельер Демна Гваласия и, конечно же, композитор ленты - Земфира.

Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Пресс-фото/

"Северный ветер" посвящен памяти Киры Муратовой, которая первой разглядела в молодой сценаристке Литвиновой актрису, завораживающую одним фактом своего присутствия в кадре. Муратова сняла Ренату во множестве своих фильмов - "Увлеченья", "Вечное возвращение", "Три истории", "Настройщик", "Два в одном", "Мелодия для шарманки", но сделала для нее гораздо больше.

"Мой главный жизненный урок от Киры - быть поодаль, одной, отдельно. Уметь пойти против всех. Уметь быть раздражающей. Уметь смириться с непониманием и все равно продолжать. И Кира научила меня прощать. И быть женщиной-режиссером - тоже научила она. Она - мой университет, который длился 30 лет", - говорит Литвинова.

За это время Рената сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах, написала десятки сценариев, поставила три полнометражные игровые ленты и две документальные, несколько короткометражек, выступила как кинопродюсер, создала больше десятка клипов для Земфиры, Аллы Пугачевой и других исполнителей, поработала с Бьорк и Питером Гринуэем, появилась на театральной сцене в качестве актрисы, драматурга, режиссера, была моделью на показах модного дома Balenciaga, участвовала в рекламных кампаниях Rado, Volvo, L’Oreal Paris, Carrera y Carrera и Gucci.

Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Пресс-фото

Безупречно элегантная и эксцентричная, смелая и непредсказуемая во всех своих творческих проявлениях, Литвинова как магнитом притягивает к себе внимание самой разной публики. Она восхищает и вдохновляет, раздражает и выводит из равновесия - но решительно никого не оставляет равнодушным. Сотни поклонников с нетерпением ждут ее приездов в Ригу. Однако только этой осенью у них есть возможность увидеть Ренату и на экране, и на сцене, и даже в дружеской атмосфере творческих встреч!

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