Не пропустите! ⟩ Две осенние встречи с Ренатой Литвиновой в Риге

Рената Литвинова Фото: Пресс-фото

Рената Литвинова - режиссер, актриса, сценарист и продюсер, икона стиля - покинула Россию в конце февраля 2022 года, высказавшись против войны, и обосновалась во Франции.

Премьера картины "Северный ветер" состоялась за год до этого на Международном кинофестивале в Роттердаме; фильм вошел в программу и нескольких других киносмотров, включая Riga International Film Festival. Эта авторская работа Литвиновой - пожалуй, самая масштабная и самая успешная в ее карьере кинорежиссера - произвела впечатление даже на самых строгих критиков. Отдельных комплиментов удостоились художница Надежда Васильева (жена и соратник Алексея Балабанова), создавший костюмы культовый модельер Демна Гваласия и, конечно же, композитор ленты - Земфира.

Рената Литвинова Фото: Пресс-фото/

"Северный ветер" посвящен памяти Киры Муратовой, которая первой разглядела в молодой сценаристке Литвиновой актрису, завораживающую одним фактом своего присутствия в кадре. Муратова сняла Ренату во множестве своих фильмов - "Увлеченья", "Вечное возвращение", "Три истории", "Настройщик", "Два в одном", "Мелодия для шарманки", но сделала для нее гораздо больше.