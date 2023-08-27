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Фото ⟩ В Этнографическом музее пройдет рынок современного ремесла

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Ярмарка в Латвийском этнографическом музее
Ярмарка в Латвийском этнографическом музее Фото: Zane Bitere / LETA

В Латвийском этнографическом музее 2 и 3 сентября с 9 до 17 часов будет проходить "Рынок современного ремесла 2023", сообщили в музее.

В Латвийском этнографическом музее 2 и 3 сентября с 9 до 17 часов будет проходить "Рынок современного ремесла 2023", сообщили в музее.

Посетители рынка смогут познакомиться с последними тенденциями латвийского ремесленничества, приобрести предметы домашнего обихода, украшения и одежду из натуральных материалов, а также продукты питания домашнего производства. Наряду с рынком будет организована интересная культурная программа, а также специальное представление и творческие мастерские для детей.

Для участия в рынке зарегистрировались более 350 ремесленников и производителей продуктов питания.

Латвийский этнографический музей под открытым небом - один из старейших и крупнейших музеев под открытым небом в Европе. На площади 87 гектаров разместились 114 древних объектов из всех регионов Латвии.

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