16 сентября в Риге выступит Вася Обломов

Обломов - один из немногих российских музыкантов, выступавших еще начиная с 2012 года на крупнейших протестных митингах в Москве и открыто критиковавший российские власти, чем в итоге заслужил их давнюю нелюбовь. В 2022 году все концерты Василия Обломова на территории России, как и всех тех артистов, кто открыто выступил против военных действий, были запрещены.

Как музыкальный проект Вася Обломов стал известным в 2010 году благодаря сатирическому музыкальному клипу "Еду в Магадан". Обломов - один из первых независимых российских артистов, который прославился благодаря Интернету, в обход радио и телевидению. Живой зрительский интерес сам в итоге заставил традиционные СМИ обратить внимание на артиста.

За 13 лет существования Вася Обломов получил большое количество всевозможных наград, выступал на всех возможных телеканалах, крупнейших фестивалях, писал музыку и песни для кинофильмов, выпустил 6 полноценных альбомов, каждый из которых занимал первые строчки по прослушиваниям на цифровых платформах, написал множество сатирических песен по информационным поводам, клипы Василия Обломова собирают десятки миллионов просмотров.

Начало концерта в 19:30, артист известен своей пунктуальностью. Билеты можно приобрести здесь.