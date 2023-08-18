16 сентября в Риге выступит Вася Обломов

16 сентября в клубе TOWER по адресу Бривиба, 214Б, выступит Вася Обломов. Новая программа носит название "МОЖЕМ НЕ ПОВТОРИТЬ". Она включит всем полюбившиеся хиты Васи Обломова за всю его историю, не теряющие своей актуальности. И абсолютно новые произведения в повестке последних дней во всех смыслах этих слов.
Обломов - один из немногих российских музыкантов, выступавших еще начиная с 2012 года на крупнейших протестных митингах в Москве и открыто критиковавший российские власти, чем в итоге заслужил их давнюю нелюбовь. В 2022 году все концерты Василия Обломова на территории России, как и всех тех артистов, кто открыто выступил против военных действий, были запрещены.
Как музыкальный проект Вася Обломов стал известным в 2010 году благодаря сатирическому музыкальному клипу "Еду в Магадан". Обломов - один из первых независимых российских артистов, который прославился благодаря Интернету, в обход радио и телевидению. Живой зрительский интерес сам в итоге заставил традиционные СМИ обратить внимание на артиста.
За 13 лет существования Вася Обломов получил большое количество всевозможных наград, выступал на всех возможных телеканалах, крупнейших фестивалях, писал музыку и песни для кинофильмов, выпустил 6 полноценных альбомов, каждый из которых занимал первые строчки по прослушиваниям на цифровых платформах, написал множество сатирических песен по информационным поводам, клипы Василия Обломова собирают десятки миллионов просмотров.
Начало концерта в 19:30, артист известен своей пунктуальностью.
Билеты можно приобрести здесь.
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