Мифы и реалии Андрея Звягинцева: прославленный режиссер везёт в Ригу свой "Апокриф

29 сентября на сцене кинотеатра Splendid Palace состоится творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева и показ короткометражной ленты "Апокриф".
Андрей Звягинцев совершенно откровенно: о новом кинопроекте, и возникших вокруг этого множестве мифов и слухов, о цензуре денег, перипетиях работы с продюсерами, ценности авторского замысла и возможности работать в новых условиях.
А так же подробно о фильме, который вызвал столько споров и недопонимания.
"Апокриф", снятый для киноальманаха "Нью-Йорк, я люблю тебя" (New York, I Love), не вошел в финальную монтажную версию фильма, поскольку продюсеры сочли новеллу Звягинцева излишне многозначительной, загадочной и эмоциональной.
Парадоксальность и глубина картины действительно выводят его за границы общего ряда - как находит-ся за этими границами и сам режиссер.
Апокриф (от др.- греч.) - сокровенный, тайный, как и фильм-наблюдение, погружающий нас в чувственный опыт, в котором важнейшим инструментом осмысления мира становится кинокамера главного героя. Как и открытие им незнакомого доселе поэта Иосифа Бродского, жившего неподалеку.
Сквозь кинообъектив знакомые места выглядят иначе: небоскребы Манхеттена, пирс в Риверсайд-парке, набережная Гудзона, черные сваи, торчащие у моста в Квинсе и напоминающие венецианский пейзаж... Случайно внимание молодого человека привлекает влюбленная пара.
Мужчина и женщина, встретившись на одиноком пирсе, увлеченно о чем-то беседуют. Неожиданно тональность разговора резко меняется, и наблюдатель понимает, что произойдет между ними в следую-щие мгновенья. Благодаря кинокамере ему удается стать невидимым свидетелем развития отношений между двумя посторонними людьми, невзначай посвященным в таинства чужих страстей и страданий.
Найденный на скамейке томик Бродского, а в нем - запечатленное мгновение безмятежного счастья, где Он и Она пребывают в начале своего совместного пути, - все ,что остается, когда любовь уходит…
Этот эмоциональный урок заставляет героя "Апокрифа" по-новому взглянуть на ситуацию в своей семье, объяснить и принять то, что ранее казалось ему немыслимым. Ощутить архетипическую связь людей, символов, понятий и, в конце концов, вернуться к самому себе.
Все связано так тесно, так нераздельно, что сама необходимость понимания отменяется за ненадобностью. Зрителю остается интуиция, фантазия и небольшой шанс узнать отзвук чего-то знакомого, увидеть хоть на секунду в происходящем свое случайное отражение.
29 сентября в программе своего творческого вечера Андрей Звягинцев представит новую книгу, "Путь фильма "Апокриф" Андрея Звягинцева" и ее автора Семёна Ляшенко, с которым они вместе работают над новым проектом.
Творческий вечер Андрея Звягинцева состоится в рамках фестиваля "Балтийская жемчужина", который открывается с 21 сентября в кинотеатре Splendid Palace.
Билеты можно приобрести здесь.
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