Мифы и реалии Андрея Звягинцева: прославленный режиссер везёт в Ригу свой "Апокриф

Мужчина и женщина, встретившись на одиноком пирсе, увлеченно о чем-то беседуют. Неожиданно тональность разговора резко меняется, и наблюдатель понимает, что произойдет между ними в следую-щие мгновенья. Благодаря кинокамере ему удается стать невидимым свидетелем развития отношений между двумя посторонними людьми, невзначай посвященным в таинства чужих страстей и страданий.

Найденный на скамейке томик Бродского, а в нем - запечатленное мгновение безмятежного счастья, где Он и Она пребывают в начале своего совместного пути, - все ,что остается, когда любовь уходит…

Этот эмоциональный урок заставляет героя "Апокрифа" по-новому взглянуть на ситуацию в своей семье, объяснить и принять то, что ранее казалось ему немыслимым. Ощутить архетипическую связь людей, символов, понятий и, в конце концов, вернуться к самому себе.

Все связано так тесно, так нераздельно, что сама необходимость понимания отменяется за ненадобностью. Зрителю остается интуиция, фантазия и небольшой шанс узнать отзвук чего-то знакомого, увидеть хоть на секунду в происходящем свое случайное отражение.

29 сентября в программе своего творческого вечера Андрей Звягинцев представит новую книгу, "Путь фильма "Апокриф" Андрея Звягинцева" и ее автора Семёна Ляшенко, с которым они вместе работают над новым проектом.

Творческий вечер Андрея Звягинцева состоится в рамках фестиваля "Балтийская жемчужина", который открывается с 21 сентября в кинотеатре Splendid Palace. Билеты можно приобрести здесь.