"Балтийская жемчужина": самые ожидаемые премьеры Венецианского кинофестиваля будут показаны в Риге в сентябре

Еще одна громкая премьера Венецианского кинофестиваля фильм Daaaaaali! режис-сера Квентина Дюпьё.

Сюжет этого фильма хранится в тайне до дня премьеры. Градус интриги настолько высок, что даже официальный трейлер фильма будет выпущен лишь накануне.

Сам режиссер так говорит о фильме: "Чтобы написать и снять этот фильмоммаж, я обратился к самому художнику и, соединившись с космическим сознанием, отдался Сальвадору Дали, позволив вести меня с закрытыми глазами.

Во-первых, Мастер приказал мне вызвать группу блестящих актеров на роль его персонажа (непостижимо сложного для одного человека); после этого мы вместе с Дали посетили Бунюэля, чтобы украсть у него несколько изображений и идей.

Затем, чтобы погрузиться в лабиринты сознания, он ввел меня в пучины болезненной тоски и безумные сновидения. Когда мне все же удалось вернуться к авторству собственного фильма, я сделал его признанием в любви этому гению!

Как сказал сам Дали, его личность была его величайшим шедевром. Мой фильм скромный дар, бережно передающий вам рассказанную им историю".

Квентин Дюпьё одним словом, мистификации и фантасмагории достойны имени великого сюрреалиста!

И в завершении - самый ожидаемый фильм фестиваля - сатирическая комедия Романа Полански "Дворец" с известными актерами Фанни Ардан, Микки Рурк, Оливер Масуч-чи, Джон Клиз, Александр Петров и другие.