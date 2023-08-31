Все фильмы будут демонстрироваться в программе фестиваля "Балтийская жемчужина", который в этом году отмечает 30-летний юбилей. В этом году он пройдет с 21 по 29 сентября в кинотеатре Splendid Palace. Подробная информация о программе фестиваля - на сайте www.balticpearl.lv.
"Балтийская жемчужина": самые ожидаемые премьеры Венецианского кинофестиваля будут показаны в Риге в сентябре
Новый фильм Люка Бессона Dogman после закрытого показа фокус-группе и критикам был признан одним из лучших фильмов режиссера, снятых за последние 25 лет.
Критики утверждают, что по ошеломляющему эмоциональному воздействию эта работа напоминает ранние картины кинорежиссера, такие как "Леон: Профессионал", "Голубая бездна", "Никита".
История молодого человека (известный актер Калеб Лэндри Джонс), вступающего в единоборство с судьбой, взяв в союзники своих собак. Собаки - это важная составляющая фильма, не случайно эпиграфом к нему стала цитата: "Если человек попадает в беду, Бог посылает ему собаку".
Этот вызывающе-чувственный нео-нуар не дает заскучать зрителям, подбрасывая неожиданные повороты захватывающего сюжета.
В Венеции также состоится мировая премьера нового фильма Вуди Аллена "Счастливый случай", которым режиссер решил завершить свою кинокарьеру.
Свой последний, 50-й фильм Вуди Аллен иронично назвал "ядовитым романтическим триллером".
Здесь будет все: изящная романтическая легкость осеннего Парижа, семейное счастье, неожиданная страсть, адюльтер, интриги и захватывающий финал. Все как любит Вуди Аллен.
Отдельно надо отметить, что соавтор Вуди Аллена в этом фильме - выдающийся оператор Витторио Стораро, снявший великие картины "Апокалипсис сегодня" Ф. Ф.Копполы и "Последнее танго в Париже" Б. Бертолуччи.
Еще одна громкая премьера Венецианского кинофестиваля фильм Daaaaaali! режис-сера Квентина Дюпьё.
Сюжет этого фильма хранится в тайне до дня премьеры. Градус интриги настолько высок, что даже официальный трейлер фильма будет выпущен лишь накануне.
Сам режиссер так говорит о фильме: "Чтобы написать и снять этот фильмоммаж, я обратился к самому художнику и, соединившись с космическим сознанием, отдался Сальвадору Дали, позволив вести меня с закрытыми глазами.
Во-первых, Мастер приказал мне вызвать группу блестящих актеров на роль его персонажа (непостижимо сложного для одного человека); после этого мы вместе с Дали посетили Бунюэля, чтобы украсть у него несколько изображений и идей.
Затем, чтобы погрузиться в лабиринты сознания, он ввел меня в пучины болезненной тоски и безумные сновидения. Когда мне все же удалось вернуться к авторству собственного фильма, я сделал его признанием в любви этому гению!
Как сказал сам Дали, его личность была его величайшим шедевром. Мой фильм скромный дар, бережно передающий вам рассказанную им историю".
Квентин Дюпьё одним словом, мистификации и фантасмагории достойны имени великого сюрреалиста!
И в завершении - самый ожидаемый фильм фестиваля - сатирическая комедия Романа Полански "Дворец" с известными актерами Фанни Ардан, Микки Рурк, Оливер Масуч-чи, Джон Клиз, Александр Петров и другие.
Действие происходит в новогоднюю ночь 31 декабря 1999 года в самом роскошном отеле в Швейцарии - величественном дворце, расположенном посреди сказочного ландшафта заснеженных Альп.
Богатые и знаменитые съезжались со всего мира, чтобы встретить рассвет нового тысячелетия ознаменованный самым грандиозным новогодним балом в Gstaad Palace.
Кто бы мог подумать, что ночь, обещавшая беспечный праздник и всевозможные наслаждения, превратится в захватывающий поединок и приведет к непредсказуемым последствиям.
The Palace — это, прежде всего, провокационная комедия, местами горькая, местами легкомысленная и эксцентричная, которая оставит зрителя c мучительным вопросом: что же пошло не так? Сюжет построен по принципу мозаики: множество сюжетных линий переплетаются в тугой узел, саспенс медленно нагнетается, доходя до абсурда и переходя в чёрный юмор, раскрывает неожиданное интиригующее развитие…
Билеты на фестиваль "Балтийская жемчужина" продаются в кассе кинотеатра Splendid Palace и на сайте biļešuserviss.lv
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