Концерт Верки Сердючки в Риге перенесен на сентябрь

"Дорогие друзья! Вынуждены сообщить, что по независящим от нас причинам концерт VERKA SERDUCHKA & band 16 августа переносится на 22 сентября. Место проведения концерта - Wondersala - не меняется . Приносим свои извинения за неудобства", - пишут организаторы концерта.

Как сообщается, все купленные ранее билеты остаются действительными .

Верку Сердючку любят все. Потому что она настоящая - открытая, свободная, драйвовая и очень-очень смешная. Такой ее создал украинский певец, актер, композитор и продюсер Андрей Данилко. 22 сентября Сердючка выступит под открытым небом на сцене Wondersala на берегу Даугавы.

В своих шоу Верка много импровизирует и шутит, поэтому ни один ее концерт не похож на другой - Сердючке всегда есть чем удивить.

"Сногсшибательный путь Сердючки впечатляет. Данилко придумал ее образ и впервые показал в родной Полтаве еще в 1991 году. А через 25 лет, в 2016-м, костюм Сердючки с ее выступления на "Евровидении-2007", после которого, заняв второе место, она навсегда стала королевой "Евровидения", попал в музыкальный музей ABBA The Museum (Стокгольм).

Верка Сердючка - это невероятная история успеха. Но главное - ее песни, они - концентрат чистой радости. Именно поэтому их любят и знают наизусть очень разные люди, которых объединяет любовь к безгранично талантливому артисту.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Данилко и его бэнд гастролируют по всему миру от Европы до Америки с одной целью - собрать как можно больше средств, в которых нуждается родная страна, борющаяся за свою землю и свободу", - пишут организаторы мероприятия.

Часть средств от проданных билетов будет перечислена на нужды ВСУ.