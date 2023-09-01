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Президент: надо добиться, чтобы учителя были мотивированы работать в школах

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Эдгар Ринкевич
Президент Эдгар Ринкевич Фото: Paula Čurkste/LETA

В настоящее время одним из важнейших приоритетов сферы образования является обеспечение мотивации учителей к работе в школах, заявил президент Эдгар Ринкевич в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он указал, что государство должно подумать о том, как мотивировать учителей, в том числе выпускников вузовских педагогических программ, чтобы у них было желание идти работать в школы.

Что касается других приоритетов отрасли, то, по словам президента, программа "Школа 2030" пролила свет на ряд вещей, которые необходимо уточнить и исправить, например, в школах следует возобновить преподавание истории как отдельного предмета.

Также очень важно подумать о том, как помочь обеспечить школы учебными материалами, сказал президент.

По проблемам и приоритетам образования он поддерживает регулярный диалог с министром образования и науки. По словам президента, министр делает достаточно много, чтобы найти правильный баланс в отрасли, начиная с проблем с зарплатами учителей и заканчивая повышением качества образования.

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