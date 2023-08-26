Фото ⟩ 1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Сегодня в честь Дня знаний поездки в столичном общественном транспорте будут бесплатными, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Чтобы снизить интенсивность дорожного движения в Риге в начале учебного года, самоуправление призывает жителей воздержаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.
В начале учебного года на улицах Риги традиционно увеличивается количество автомобилей в связи с окончанием летних каникул, студенты и школьники возвращаются в город. При этом в городе продолжаются масштабные строительные работы, в ходе которых вводятся различные ограничения на движение транспорта.
На транспортный поток также влияют различные события, не зависящие от работы муниципалитета, такие как повреждение подземных коммуникаций, дорожно-транспортные происшествия, технические проблемы транспортных средств, парковка автомобилей в неразрешенных местах, перекрывающая движение, неблагоприятные погодные условия и другое.
В День знаний праздничные мероприятия в большинстве школ начнутся утром, и в это время на улицах Риги ожидается большой наплыв автомобилей и транспортные заторы - как возле школ, так и у цветочных магазинов и рынков, поясняет муниципалитет.
Чтобы избежать проблем с дорожным движением, рижанам также предлагается передвигаться сегодня с помощью средств микромобильности, таких как велосипеды и электросамокаты.
Галерея: 1 сентября в Риге
Праздничные мероприятия 1 сентября:
В Верманском саду 1 сентября с 17:00 до 19:00 пройдет мини-фестиваль рэпа с участием групп sivmoneyy, Siera plate и Греты.
В парке Нордекю с 14:00 до 21:00 пройдет концерт с участием вокальной студии 34-й Рижской средней школы, артиста Максима Шентелева, воспитанников джазового класса хоровой школы Домского собора и исполнителя хип-хопа Финькиса. В течение всего мероприятия в парке будут открыты художественные мастерские для детей.
С 17:00 до 22:00 мероприятие в честь 1 сентября пройдет на Ратушной площади. Здесь выступят вокальные ансамбли Kolibri и Dzeguzīte, джазовая группа Viens likums из хоровой школы Домского собора, Кристине Паже и Дидзис Бардо, а также группы Pirmais kurss и Citi zēni.
Программа мероприятий 1 сентября запланирована также в культурном комплексе Strops в Плявниеках, где все желающие смогут посмотреть научное шоу центра для детей и молодежи Рижского технического университета Futurimo Rīga, а затем спектакль театра рисунков "Три хорошие вещи".
1 сентября свои двери откроют также столичные учреждения обучения по интересам, где дети смогут выбрать для себя полезные и интересные кружки.
Ринкевич посетит три учебных заведения
Сегодня, в День знаний, президент Эдгар Ринкевич посетит три учебных заведения, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента.
Планируется, что в 9 часов Ринкевич примет участие в торжественном мероприятии Дня знаний в Рижской литовской средней школе, а в 10 часов - в Рижской государственной классической гимназии.
В 12:30 президент посетит Юрмальскую среднюю школу в Пумпури, где также примет участие в праздничной линейке.
Руководство Рижской думы посетит несколько учебных заведений
В преддверии нового учебного года руководство Рижской думы посетит несколько учебных заведений столицы, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис в 10 утра отправится в Рижскую Ганзейскую среднюю школу, которую когда-то окончил сам.
Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс в 10 часов утра посетит гимназию Наталии Драудзини.
Председатель комитета по образованию и культуре Лайма Гейкина в первый учебный день в 10:00 будет гостем Рижской 41-й средней школы, а в 11:00 - Рижской основной школы художественных ремесел Оскара Калпака.
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