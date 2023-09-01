Фото ⟩ В новом учебном году в 635 учебных заведениях будут учиться около 220 000 школьников

В школах продолжают работать 69 учителей Mācītspēks, окончивших в этом году образовательную программу высшего профессионального образования 2-го уровня "Учитель".

Согласно утвержденному правительством графику повышения заработной платы учителей, с 1 сентября самая низкая почасовая ставка для учителей, за исключением воспитателей дошкольных учреждений, увеличена до 8,50 евро или 1224 евро в месяц при нагрузке 36 часов в неделю, в то время как самая низкая ставка заработной платы воспитателей дошкольных учреждений увеличится на 15,8% или до 1240 евро за ставку. Преподаватели средних профессиональных учебных заведений сохраняют установленную рабочую нагрузку в размере 30 часов в неделю с пониженной месячной ставкой заработной платы в размере 1020 евро.

По сравнению с 1 сентября прошлого года количество украинских детей, зарегистрированных в Государственной информационной системе образования, увеличилось на 748, достигнув на конец августа 3434 детей.

В этом году свои двери откроют на семь средних школ и государственных гимназий меньше, чем в прошлом году - если в прошлом учебном году было 238 средних школ и гимназий, учрежденных муниципалитетами, то в этом году их количество сократилось до 231 учебного заведения. Уменьшилось и количество начальных школ - в этом году их 36, или на две меньше, чем в прошлом году. В этом году свои двери откроют также 39 специальных образовательных учреждений, что на три меньше, чем в прошлом году.

С другой стороны, увеличилось количество учрежденных самоуправлениями основных школ - в этом году свои двери откроют 254 учебных заведения, что на четыре заведения больше, чем в прошлом году.

В новом учебном году проекты модернизации школьной инфраструктуры продолжатся в Екабпилсе, Мадоне, Талси и Бауске, а также в профессиональных учебных заведениях Риги и Кулдиги.