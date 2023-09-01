Фото ⟩ В новом учебном году в 635 учебных заведениях будут учиться около 220 000 школьников

В новом учебном году в 563 муниципальных и 72 частных учебных заведениях в 1-12-х классах будет обучаться 220 051 школьник, в том числе 21 584 первоклассников, сообщило Министерство образования и науки (МОН).
Данные о количестве учащихся могут быть уточнены после 5 сентября, когда школы внесут информацию в Государственную информационную систему образования.
В 2023/2024 учебном году в муниципальных и частных образовательных учреждениях будут работать 25 986 учителей. При этом в новом учебном году не хватает более 3% необходимых учителей.
На конец августа больше всего вакансий было в дошкольных учреждениях – 722 ставки. В общеобразовательных учреждениях 661 вакансия, в специальных учебных заведениях - 54 вакансии, в профессиональном образовании - восемь.
Территориально больше всего вакансий в Риге. В дошкольных учреждениях вакансий 447, в школах - 309. Далее следуют Даугавпилс с 34 и 32 вакансиями соответственно, Елгава с 23 и 24 вакансиями, а также Алуксненский край с 11 вакансиями в дошкольных учреждениях и 39 вакансиями в школах.
По учебным предметам больше всего вакансий по математике – 69. По данным МОН, количество вакансий превышает 20 по таким учебным предметам, как английский язык, латышский язык и литература, компьютерные науки, спорт и здоровье, дизайн и технологии.
С 1 сентября четвертый год подряд ряды педагогов пополнит новый курс Mācītspēks - 89 будущих учителей, прошедших отбор весной этого года, которые будут работать в школах параллельно обучению педагогике в выбранном университете.
В школах продолжают работать 69 учителей Mācītspēks, окончивших в этом году образовательную программу высшего профессионального образования 2-го уровня "Учитель".
Согласно утвержденному правительством графику повышения заработной платы учителей, с 1 сентября самая низкая почасовая ставка для учителей, за исключением воспитателей дошкольных учреждений, увеличена до 8,50 евро или 1224 евро в месяц при нагрузке 36 часов в неделю, в то время как самая низкая ставка заработной платы воспитателей дошкольных учреждений увеличится на 15,8% или до 1240 евро за ставку. Преподаватели средних профессиональных учебных заведений сохраняют установленную рабочую нагрузку в размере 30 часов в неделю с пониженной месячной ставкой заработной платы в размере 1020 евро.
По сравнению с 1 сентября прошлого года количество украинских детей, зарегистрированных в Государственной информационной системе образования, увеличилось на 748, достигнув на конец августа 3434 детей.
В этом году свои двери откроют на семь средних школ и государственных гимназий меньше, чем в прошлом году - если в прошлом учебном году было 238 средних школ и гимназий, учрежденных муниципалитетами, то в этом году их количество сократилось до 231 учебного заведения. Уменьшилось и количество начальных школ - в этом году их 36, или на две меньше, чем в прошлом году. В этом году свои двери откроют также 39 специальных образовательных учреждений, что на три меньше, чем в прошлом году.
С другой стороны, увеличилось количество учрежденных самоуправлениями основных школ - в этом году свои двери откроют 254 учебных заведения, что на четыре заведения больше, чем в прошлом году.
В новом учебном году проекты модернизации школьной инфраструктуры продолжатся в Екабпилсе, Мадоне, Талси и Бауске, а также в профессиональных учебных заведениях Риги и Кулдиги.
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