Эксперт из Латвии назвал единственный сорт томатов, который стоит покупать в магазине

"Призрак Болгарии" и "Мешочек счастья" - и это только некоторые названия удивительных сортов томатов, которые привезли в Таллинн коллекционеры из Латвии. Поверьте, им есть чем вас удивить! Хотите в этом убедиться? Приходите на выставку томатов, которая 1 сентября открылась в Таллиннском ботаническом саду. Смотрите видеорепортаж портала Limon.ee.
Уже в пятый раз в Таллиннском ботаническом саду проводится праздник томатов. На ароматной выставке представлено более 300 сортов синьоров-помидоров. Мероприятие проходит в сотрудничестве с садоводами из Латвии, которые привезли в Эстонию свой богатый урожай. С жителями Эстонии они поделятся опытом выращивания помидоров. Оказывается, экспериментировать можно даже дома, например, у себя на балконе.
Самый известный коллекционер помидоров из Латвии Валдис Пулиньш томаты выращивает уже более двадцати лет. Томатный гуру признается, что самый большой выращенный им помидор был весом 1 килограмм 780 граммов, вес самого маленького даже не смогли зафиксировать весы. В коллекции эксперта из Латвии более тысячи сортов томатов, многие из которых он привез, чтобы продемонстрировать жителям Эстонии.
"Помидоры у меня на вкус сладкие, - говорит Валдис и добавляет, что сам от них не устает и ест каждый день. - Да, зимой приходится покупать помидоры в магазине. Вкуса у них, конечно, никакого, но сейчас множество приправ - добавишь, и есть можно".
А теперь внимание - совет эксперта по томатам: если и покупать помидоры в магазине, то надо выбирать темные - сорт "Кумато". Они обладают вполне приличными вкусовыми качествами.
Коллекционер томатов Татьяна Наглэ привезла в Эстонию 170 сортов. Смотрим на таблички с наименованиями и удивляемся: какие изысканные, а порой и романтические названия у каждого сорта.
"В этом году я в первый раз представляю сорт под названием "Мешочек счастья". В 2023 году мы выпускаем его в продажу, это томат нашей селекции", - говорит Татьяна Наглэ. Она рассказывает, что названия для каждого нового сорта чаще всего придумывают коллективно с участниками группы в социальных сетях "Помидоры в Прибалтике". Иной раз коллекционеры и вовсе прибегают к помощи искусственного интеллекта. Так, например, недавно при помощи компьютера родилось название для нового сорта - "Яхонт Татьяны".
На сегодняшний день в мире выведено около 10 000 сортов томатов, плоды которых отличаются по размеру, форме и окрасу. Даже их вкусовые нюансы варьируются от кислого к сладкому, от мягкого к пикантному. Из помидоров можно делать варенье и даже вина. Разнообразна и цветовая палитра - есть и одноцветные экземпляры, и двухцветные (полосатые или пятнистые), красные, оранжевые, желтые, розовые, практически черные и белые.
"Самый любимый мой помидор - "Призрак Болгарии", - говорит коллекционер Татьяна Наглэ. - Он относится к белоплодным пушистым томатам. "Призрак" до неприличия сладкий, на вкус напоминает экзотический фрукт и вполне может заменять конфеты".
На выставке помидоров, которая проходит Таллиннском ботаническом саду с 1 по 3 сентября, можно не только полюбоваться различными помидорами, но и приобрести семена интересных сортов. Впрочем, купить и попробовать можно и сами плоды, а также - поучаствовать в увлекательных экскурсиях.
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