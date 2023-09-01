Эксперт из Латвии назвал единственный сорт томатов, который стоит покупать в магазине

Коллекционер томатов Татьяна Наглэ привезла в Эстонию 170 сортов. Смотрим на таблички с наименованиями и удивляемся: какие изысканные, а порой и романтические названия у каждого сорта.

"В этом году я в первый раз представляю сорт под названием "Мешочек счастья". В 2023 году мы выпускаем его в продажу, это томат нашей селекции", - говорит Татьяна Наглэ. Она рассказывает, что названия для каждого нового сорта чаще всего придумывают коллективно с участниками группы в социальных сетях "Помидоры в Прибалтике". Иной раз коллекционеры и вовсе прибегают к помощи искусственного интеллекта. Так, например, недавно при помощи компьютера родилось название для нового сорта - "Яхонт Татьяны".

На сегодняшний день в мире выведено около 10 000 сортов томатов, плоды которых отличаются по размеру, форме и окрасу. Даже их вкусовые нюансы варьируются от кислого к сладкому, от мягкого к пикантному. Из помидоров можно делать варенье и даже вина. Разнообразна и цветовая палитра - есть и одноцветные экземпляры, и двухцветные (полосатые или пятнистые), красные, оранжевые, желтые, розовые, практически черные и белые.

"Самый любимый мой помидор - "Призрак Болгарии", - говорит коллекционер Татьяна Наглэ. - Он относится к белоплодным пушистым томатам. "Призрак" до неприличия сладкий, на вкус напоминает экзотический фрукт и вполне может заменять конфеты".

На выставке помидоров, которая проходит Таллиннском ботаническом саду с 1 по 3 сентября, можно не только полюбоваться различными помидорами, но и приобрести семена интересных сортов. Впрочем, купить и попробовать можно и сами плоды, а также - поучаствовать в увлекательных экскурсиях.