Чакша: школа должна быть безопасным местом, где все чувствуют себя принятыми и понятыми

"Как родители мы вверяем школе самое дорогое - наших детей, которым мы пообещали, что они испытают здесь настоящую дружбу, откроют для себя мир и свои таланты", - говорит Чакша.

Она также призывает уважать и беречь педагогов, которые "являются и остаются залогом хорошего образования", несмотря на то, что образование во всем мире сейчас претерпевает изменения: "Давайте с благодарностью и глубоким уважением посмотрим на каждого педагога, который 1 сентября, утопая в цветах, идет домой, чтобы встать перед классом уже в понедельник!"

"Министерство образования и науки начинает новый учебный год с чувством выполненного долга - мы идем к единой школе, и в правительство подан информационный доклад, в котором мы обозначили четкое направление к качественному образованию на каждого ребенка в Латвии, которое обеспечивают мотивированные и хорошо оплачиваемые учителя в хороших школах", - заявила министр.