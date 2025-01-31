LVRTC договорился о ремонте поврежденного подводного кабеля

26 января шведские власти арестовали судно, которое могло быть причастно к повреждению кабеля.

Шведская прокуратура сообщила о начале расследования по делу о "саботаже при отягчающих обстоятельствах". Первоначальное расследование ведет Служба государственной безопасности Швеции, но к нему подключены и другие ведомства, в том числе полиция, береговая охрана и Вооружённые силы страны.

В связи с инцидентом в Швеции был арестован корабль Vezhen. Судно перевозило искусственные удобрения и направлялось из российского порта Усть-Луга в Скаген (Дания). Около часа ночи 26 января корабль пересек маршрут оптоволоконного кабеля между Латвией и островом Готланд.

Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, владеющая сухогрузом Vezhen, идущим под мальтийским флагом, отрицает умышленное повреждение кабеля.

На опубликованных снимках видно, что у одного из якорей судна отсутствует лопасть. Однако пока неясно, когда именно возникло повреждение. Представители компании утверждают, что якорь мог пострадать из-за сложных погодных условий.

В настоящий момент в рамках расследования никто из членов экипажа не задержан. На борту судна находятся восемь граждан Болгарии и девять граждан Мьянмы.

Ранее в Балтийском море уже происходили инциденты, когда, предположительно в результате действий российских диверсантов, повреждалась критически важная подводная инфраструктура.

В начале января НАТО объявило о запуске новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.

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