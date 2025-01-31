Государственному акционерному обществу "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" (LVRTC) удалось договориться о начале ремонтных работ с компанией, которая займется восстановлением поврежденного морского оптоволоконного кабеля. Об этом сообщает руководство LVRTC.
LVRTC договорился о ремонте поврежденного подводного кабеля
В компании отметили, что работы начнутся, как только это позволит ход следствия, а также при благоприятных погодных условиях в акватории Балтийского моря.
LVRTC завершил большую часть подготовительных мероприятий. Проведены замеры работоспособности кабеля в обоих направлениях, а также проверена работа оборудования, установленного на Готланде.
Кроме того, центр обеспечил поставку всех необходимых для ремонта материалов. Инженеры проверили их качество и соответствие требованиям, после чего материалы доставлены в порт, откуда выйдет ремонтное судно.
Председатель правления LVRTC Гиртс Озолс сообщил, что работы могут начаться уже на следующей неделе, после получения разрешений от соответствующих учреждений Швеции и Латвии.
Ранним утром 26 января 2025 года был поврежден принадлежащий LVRTC подводный оптоволоконный кабель на участке Вентспилс–Готланд в Балтийском море. Повреждение обнаружено в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от латвийского побережья.
В связи с инцидентом Государственная полиция Латвии начала уголовное производство по двум статьям Уголовного закона: о преднамеренном уничтожении или повреждении имущества, повлёкшем тяжкие последствия, а также о преднамеренном уничтожении или повреждении публичной сети электронных коммуникаций.
26 января шведские власти арестовали судно, которое могло быть причастно к повреждению кабеля.
Шведская прокуратура сообщила о начале расследования по делу о "саботаже при отягчающих обстоятельствах". Первоначальное расследование ведет Служба государственной безопасности Швеции, но к нему подключены и другие ведомства, в том числе полиция, береговая охрана и Вооружённые силы страны.
В связи с инцидентом в Швеции был арестован корабль Vezhen. Судно перевозило искусственные удобрения и направлялось из российского порта Усть-Луга в Скаген (Дания). Около часа ночи 26 января корабль пересек маршрут оптоволоконного кабеля между Латвией и островом Готланд.
Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, владеющая сухогрузом Vezhen, идущим под мальтийским флагом, отрицает умышленное повреждение кабеля.
На опубликованных снимках видно, что у одного из якорей судна отсутствует лопасть. Однако пока неясно, когда именно возникло повреждение. Представители компании утверждают, что якорь мог пострадать из-за сложных погодных условий.
В настоящий момент в рамках расследования никто из членов экипажа не задержан. На борту судна находятся восемь граждан Болгарии и девять граждан Мьянмы.
Ранее в Балтийском море уже происходили инциденты, когда, предположительно в результате действий российских диверсантов, повреждалась критически важная подводная инфраструктура.
В начале января НАТО объявило о запуске новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!