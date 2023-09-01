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Кремль: Путин и Эрдоган встретятся в понедельник в Сочи

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Эрдоган и Путин
Эрдоган и Путин Фото: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в понедельник, 4 сентября, в российском городе Сочи, сообщил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Переговоры действительно состоятся в понедельник в Сочи", - сказал журналистам Песков.

Пресс-секретарь партии Эрдогана на этой неделе уже заявлял, что Эрдоган в ближайшее время посетит Россию, чтобы там с Путиным обсудить возобновление "зерновой сделки".

Таким образом, Турция пытается избежать угрожающего продовольственного кризиса.

С тех пор как в июле Москва вышли из поддержанной ООН "зерновой сделки", Россия нанесла несколько ударов по инфраструктуре украинских портов и угрожала, что будет считать все суда в Черном море военными целями.

Эрдоган пытался восстановить "зерновую сделку", надеясь использовать ее как базу для более широких мирных переговоров.

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