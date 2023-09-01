Минюст РФ объявил "иноагентом" нобелевского лауреата Дмитрия Муратова

Муратов якобы принимал участие в создании и распространении материалов "иноагентов", а также использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ.

Также в реестр включены комик Руслан Белый, экономист Константин Сонин, журналист Денис Катаев, бывший депутат заксобрания Петербурга Максим Резник, диссидент и писатель Олег Радзинский, журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина (Оксана Баршева), политик Майрбек Вачагаев, бывший глава штаба Навального в Воронеже Евгений Карпов и антивоенное этническое движение "Новая Тыва".

Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира "за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира". Он перечислил денежную часть премии благотворительным организациям.