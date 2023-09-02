В Праге гражданина Чехии заочно приговорили к 21 году тюрьмы за убийство украинцев

Пражский городской суд признал беглого гражданина Чехии и жителя города Брно Полака виновным и приговорил его к тюрьме. Первоначально обвинение просило приговорить его к 25 годам тюремного заключения.

Адвокат Полака Карел Андерле обжаловал приговор, заявив, что клиент, возможно, уже мертв, поскольку больше не активен в социальной сети Facebook.

Дело рассматривалось в суде в третий раз. Суд вновь признал Полака виновным в терроризме и участии в террористической группировке. На предыдущих процессах его всегда приговаривали к 20 годам лишения свободы, но обвинения не включали убийство и основывались в основном на постах Полака в Facebook. Последние обвинения основаны на военной экспертизе и метаданных изображений.

В декабре 2016 года Полак выехал из Праги на территорию Украины, которую контролировали боевики так называемой Донецкой народной республики. Сначала он был там снайпером, а затем сержантом взвода. Полак был очень активен в Facebook, но прекратил публиковать сообщения в апреле 2022 года после публикации фотографии танка на заправке в Донецке.

Если приговор будет окончательным и Полак в будущем вернется в Чехию, он сможет запросить новое судебное разбирательство.

Ранее к тюремному заключению в Чехии были приговорены еще несколько человек, воевавших в Украине на стороне российских войск с 2014 года.