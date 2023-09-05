"Да, говорят, что Россия - агрессор. Но на что мне жить?" Бизнес-леди из Эстонии, груз которой не пустили в Россию

Россельхознадзор заявил о приостановке ввоза семян из Эстонии. Утверждается, что семена заражены паразитами. Rus.Postimees связался с владелицей транспортной компании, которую прославили чиновники РФ. Ей было что сказать.
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Владелица компании ABC Finance OÜ Надежда Адлер прокомментировала Rus.Postimees громкую новость о приостановке поставок грузов ее компании в Россию. Надзорные ведомства российского правительства якобы нашли паразитов в семенах, которые шли из Эстонии на восток. По словам Надежды, товар был проверен всеми соответствующими службами Эстонии и претензий к его качеству не возникло, а сами семена вообще идут в РФ из США. Спросили мы хозяйку логистического бизнеса и о моральном выборе в условиях войны.
- Надежда, Россельхознадзор в своем заявлении говорил о вашей компании?
- Да.
- Что случилось?
- На сайте Россельхознадзора указана причина. Но это никак не касается нашей фирмы.
- Но в заявлении российских чиновников именно вы указаны, как «плохие». Не верим?
- Вообще отправитель семян – США. Получатель – Россия. Мы являемся просто форвардерами. Мы не имеем никакого отношения ни к семенам, ни к упаковке. Мы просто перевозим эти семена. Но поскольку в документах указана наша компания, а в семенах во время проб при растаможке был найден сорняк, то они вынуждены ввести в отношении кого-либо запрет. Моя логика подсказывает, что если Россельхознадзор введет запрет для Америки, которая является огромным поставщиком, то упадут объемы поставок вообще. Но если запрет наложат на такую маленькую фирму, как наша, то поставки в целом не прекратятся.
- Вы хотите сказать, что Россельхознадзор бережет имидж американского производителя?
- Нет, я так не хочу сказать. Но в российских документах именно наша компания указана как «питомник». Но мы не являемся «питомником». И нигде это не указываем. Но Россия наложила запрет, глядя на последний пункт отправления, то есть на нас. И это уже не первая такая партия. И там вообще все очень непонятно.
- Америка продает товары в Россию через Эстонию в условиях санкций?
- Вы такие вопросы задаете, что мне не очень хочется на них отвечать. Это легальные грузы. Они приходят морем в Эстонию из Америки. Мы это все здесь оформляем по американским сертификатам, которые я предоставляю. Нам выдают местные сертификаты после проверки. В Эстонии берут на экспертизу эти семена. Мы оплачиваем экспертизу. Семена проверены. Они чистые. Иначе бы нам не выдали сертификаты в Эстонии. Мы этот груз помещаем в машины и отправляем дальше. Приехали в Россию, а там вдруг обнаружили паразитов. Это не санкционные товары. Но поскольку грузовым машинам из ЕС нельзя передвигаться по территории РФ, недалеко от границы Койдула / Куничина гора есть таможенный пункт, где осуществляются перегрузки на российские машины. Мы ничего не нарушаем. В России сейчас уже ничего невозможно нарушить, где-то с кем-то договориться. Такое больше не прокатывает. И уже давно.
- Эта ситуация для вас проблема? Вы несете ущерб?
- Я так устала от всего этого, что решила: пусть уже будет как будет. Случилось вот так - ну и слава богу. Я не уверена, что в дальнейшем вообще будет существовать сфера бизнеса, в которой я работаю. Возят ведь не только семена таким образом. И обувь возят, и многое другое. На самом деле я очень долго работала с Россией. Сначала была схожая ситуация с другой моей фирмой, ABC Logistics. Один в один. Сейчас это случилось с ABC Finance. В прошлый раз мы решили продолжить возить в Россию другой фирмой. Но опять все то же самое. Тоже нашли проблемы в семенах. В прошлый раз это были вообще семена для засева обычного зеленого газона. В России также утверждали, что была найдена та самая полевица. Но вообще-то когда семена фасуются в пакеты, они проходят сто-пятьсот фильтраций. И чисто механически невозможно, чтобы там полевица оказалась. Семена полевицы просто крупнее, чем семена травы.
- Вас делают заложниками больших игр?
- Наказывают ли нас? В принципе нас наказывают, да. Но убытки мы не несем.
- Вы застрахованы?
- Не в этом дело. Мы не владельцы груза. Мы бы несли убытки, если бы мы сами продавали эти семена. Но я транспортник. Я произвожу транспортно-таможенное оформление и доставку. Все остальное меня не касается. У меня был разговор с сотрудницей таможни здесь. Она мне позвонила спросить, являемся ли мы питомником, потому что пришел такой запрос из России. При этом здесь власти знают, что мы не питомник. Я это подтвердила. Сотрудница таможни сказала, что с Россией теперь все очень сложно. Я согласилась. Сказала, что не знаю, что делать с грузами, которые вернулись. На что мне было сказано: "Но это же вы выбираете, работать ли вам со страной-агрессором". И я понимаю их позицию. Но я мать двоих детей. Я одна их воспитываю. И это мой заработок. Но здесь это не берется в расчет. И это для меня обиднее и неприятнее, чем какой-то запрет из РФ.
- Может быть, у вас нет эстонского паспорта?
- Да, у меня нет эстонского паспорта. У моих детей эстонское гражданство, и я хотела его получить. Я всю жизнь проучилась в эстонских школах. Я выучилась на юриста. Но российское посольство не выдает номерки на подачу документов выход из гражданства.
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Я здесь родилась. Когда я говорю на эстонском, никто не догадывается, что я русская.
- Что дальше с семенами?
- Груз в Эстонии. В ЕС есть представитель производителя из США. Возможно, семена поедут обратно. Здесь им нечего делать.
- Можете назвать американского продавца?
- Нет.
- Коммерческая тайна?
- Да.
- А российского покупателя можете назвать?
- Нет.
- Последний вопрос. Возвращаясь к тому, что вам сказали про работу со страной-агрессором. На фоне известного скандала с бизнесом мужа премьера Эстонии, когда президент Карис заявил, что "каждый в подобной ситуации решает сам, самостоятельно оценивая серьезность моральной проблемы", как вы себе отвечаете на вопросы морального выбора работы с Россией сегодня, во время войны?
- Каждый выбирает сам, чем ему заниматься. Я предпочитаю не ввязываться в политику. Я не занимаю чью-то сторону. Мне очень жаль, что там гибнут люди. Но что там происходит, по-настоящему ни я, ни вы не знаем. Сейчас очень сильная информационная война. Я считаю, что сейчас очень глупо придерживаться какой-то определенной позиции.
- Но ваш бизнес помогает России. Грузы покупает кто-то в РФ, кому они нужны для получения выгоды.
- Я работаю в логистике с Россией с 2012 года. Все мои окружающие об этом знают. Из-за того, что началась война, обороты очень сильно снизились. Я не кричала об этом, не жаловалась. Я просто плыла по течению. Есть работа – работаю. Да, Россию называют страной-агрессором. Тем не менее, я работала. Я не могу за один день отказаться. На что мне жить? И вы меня спрашиваете об этом после ситуации с семьей Каллас (улыбается)?
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