"Да, говорят, что Россия - агрессор. Но на что мне жить?" Бизнес-леди из Эстонии, груз которой не пустили в Россию

- Эта ситуация для вас проблема? Вы несете ущерб?

- Я так устала от всего этого, что решила: пусть уже будет как будет. Случилось вот так - ну и слава богу. Я не уверена, что в дальнейшем вообще будет существовать сфера бизнеса, в которой я работаю. Возят ведь не только семена таким образом. И обувь возят, и многое другое. На самом деле я очень долго работала с Россией. Сначала была схожая ситуация с другой моей фирмой, ABC Logistics. Один в один. Сейчас это случилось с ABC Finance. В прошлый раз мы решили продолжить возить в Россию другой фирмой. Но опять все то же самое. Тоже нашли проблемы в семенах. В прошлый раз это были вообще семена для засева обычного зеленого газона. В России также утверждали, что была найдена та самая полевица. Но вообще-то когда семена фасуются в пакеты, они проходят сто-пятьсот фильтраций. И чисто механически невозможно, чтобы там полевица оказалась. Семена полевицы просто крупнее, чем семена травы.

Сообщение о приостановке поставок семян в РФ в том числе из Эстонии, 4 сентября 2009 года. Фото: сайт Россельхознадзора

- Вас делают заложниками больших игр?

- Наказывают ли нас? В принципе нас наказывают, да. Но убытки мы не несем.

- Вы застрахованы?