Похищенную и вывезенную в РФ девочку вернули матери в Литву

"Вывезенная в Россию девочка уже в Литве", - сообщили в центре. Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене позже отметила, что девочка и ее мать в настоящее время чувствуют себя хорошо.

"Это действительно волнующая новость, я очень благодарна всем литовским учреждениям", - сказала министр в интервью программе "Панорама" литовского национального телеканала LRT.

"Думаю, сегодня мы можем отпраздновать победу в том, что мать и ребенок благополучно вернулись на родину", - добавила она. Навицкене сказала, что не может раскрыть подробности возвращения маленькой девочки в Литву, но отметила, что операция была сложной, в ней участвовало много людей и учреждений.

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил ведомства за их работу и усилия в своем аккаунте в Facebook. "Сегодня вечером хорошие новости - девочка, которую незаконно вывезли в Россию, уже находится в Литве вместе со своей матерью. Благодарю все учреждения за добросовестную работу и усилия по скорейшему возвращению ребенка на родину!" - написал глава страны в Facebook.

BNS напоминает, что 27 августа этого года сотрудники Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда получили заявление женщины о том, что 37-летний Альгирдас Шванис забрал их общую малолетнюю дочь и не вернул ее в оговоренный срок.

В ходе розыска были получены данные, что 27 августа мужчина и его девятимесячная дочь пересекли на лодке реку Скирвите, протекающую в Шилутском районе, и таким образом пересекли и государственную границу Литвы и России. По факту похищения ребенка было начато досудебное расследование.

Мужчина признан подозреваемым в похищении ребенка и незаконном пересечении госграницы, и на прошлой неделе Кретингский суд санкционировал его арест. По данным прокуратуры, вопрос о сроке содержания под стражей будет решаться в случае задержания этого гражданина.