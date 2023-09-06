Силиня: к следующей неделе должна быть ясность по поводу должностей министров

По словам кандидата в премьеры, партнеры постараются придерживаться достаточно лаконичного текста правительственной декларации. По ее мнению, как только будут определены министры, было бы хорошо, если бы они тоже ознакомились с текстом декларации и высказали свое мнение.

"Установки партий и обещания своим избирателям - это основные принципы, на которых мы создаем правительственную декларацию. Новшеством может стать приложение со списком задач, которые предстоит выполнить до января, который будет пересматриваться через полгода или год. Об этом мы еще договоримся", - сказала Силиня.

Говоря о упомянутых задачах, кандидат на пост премьера сообщила, что одна из них - найти возможности более плавного перехода для физических лиц на тарифы АS Sadales tīkls. Кроме того, необходимо найти решения проблемы крупных процентных платежей по кредитам и повышения конкурентоспособности банков, чтобы физические лица могли легче переходить из одного банка в другой.

"Государственный бюджет на следующий год также является одним из приоритетов, который включает в себя задачи в сферах здравоохранения, образования и безопасности. Бюджет сам по себе станет серьезной задачей для новой коалиции", - подчеркнула Силиня.

Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) сегодня примет решение о сотрудничестве с СЗК, который потенциально представлен в коалиции будущего правительства. Позитивное решение может означать поддержку председателя ЧСР, внефракционного депутата Олега Бурова новому правительству на предстоящем голосовании в парламенте.

Кандидат в премьер-министры отметила, что СЗК хочет сотрудничать с ЧСР, в результате чего может увеличиться число голосов коалиции.