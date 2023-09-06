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В Земгале мужчину обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью

rus.tvnet.lv
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Фото: Shutterstock

Прокуратура передала в Земгальский районный суд в Огре уголовное дело в отношении мужчины о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью и хранении детской порнографии, сообщили в прокуратуре.

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, в период с июля 2019 года по июль 2021 года, проживая с женой и ее дочерью, обвиняемый использовал моменты, когда находился наедине с несовершеннолетней, и совершал с ней действия сексуального характера.

Пока потерпевшая спала, обвиняемый трогал ее половые органы, а однажды также совершил с потерпевшей оральный половой акт.

Также обвиняемый загрузил и сохранил на своем телефоне как сделанное им самим порнографическое фото несовершеннолетнего лица, так и скачанные из Интернета фотографии с детской порнографией.

В результате противоправных действий обвиняемого возникла угроза сексуальной неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию потерпевшей, говорится в обвинительном заключении.

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