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Видео ⟩ Почему молодежи так нравится напиток Prime и что в его составе?

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Напиток Prime.
Напиток Prime. Фото: DrinkPrime/Instagram

Спортивный напиток Prime и одноименный бренд в 2022 году создали две интернет-знаменитости с сомнительной репутацией - боксер Джейк Пол и рэпер KSI. Из-за большой популярности обоих новый напиток приобрел культовый статус среди молодежи и теперь тоже стал востребованным в Латвии. Что в его составе? Поясняет передача Bez Tabu.

Впрочем, яркий и сладкий напиток не всем придется по карману. Одна мама не скрывает своего возмущения тем, что на покупку четырех бутылок не хватило 20 евро. Стоимость одной бутылки колеблется между шестью и девятью евро.

Учитывая большую известность создателей Prime в интернет-среде, закономерно, что именно в соцсетях заметно наибольшее восхищение молодежи этим напитком.

Однако его состав для детей далеко не самый подходящий.

Видео: Сюжет Bez Tabu

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