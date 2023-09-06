Видео ⟩ Почему молодежи так нравится напиток Prime и что в его составе?

Спортивный напиток Prime и одноименный бренд в 2022 году создали две интернет-знаменитости с сомнительной репутацией - боксер Джейк Пол и рэпер KSI. Из-за большой популярности обоих новый напиток приобрел культовый статус среди молодежи и теперь тоже стал востребованным в Латвии. Что в его составе? Поясняет передача Bez Tabu.
Впрочем, яркий и сладкий напиток не всем придется по карману. Одна мама не скрывает своего возмущения тем, что на покупку четырех бутылок не хватило 20 евро. Стоимость одной бутылки колеблется между шестью и девятью евро.
Учитывая большую известность создателей Prime в интернет-среде, закономерно, что именно в соцсетях заметно наибольшее восхищение молодежи этим напитком.
Однако его состав для детей далеко не самый подходящий.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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