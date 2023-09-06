Видео ⟩ Почему молодежи так нравится напиток Prime и что в его составе?

Спортивный напиток Prime и одноименный бренд в 2022 году создали две интернет-знаменитости с сомнительной репутацией - боксер Джейк Пол и рэпер KSI. Из-за большой популярности обоих новый напиток приобрел культовый статус среди молодежи и теперь тоже стал востребованным в Латвии. Что в его составе? Поясняет передача Bez Tabu.