Журналист Михаил Афанасьев осужден на 5,5 лет за статью об отказе хакасских омоновцев воевать в Украине

«Чтобы спецназовцы моей республики по чьей-то глупости не угодили в беду, последствия которой невозможно будет уже исправить. Как и любому человеку, мне хотелось помочь нашим полицейским избавиться от „болячек их отряда“. Подставить „перо и плечо“ ближним своим, лишенным возможности рассказать о своих проблемах, беспокойствах и тревогах. Это все, чем я мог им помочь», — цитировало Афанасьева издание «Проспект Мира».

Афанасьева задержали через девять дней после публикации материала — 13 апреля 2022 года. Силовики пришли домой к журналисту и изъяли у него компьютеры, средства связи и носители информации. В тот же день обыски прошли в Подмосковье — у учредителя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова, а также у сотрудника администрации Элисты, который публиковал сообщения о российской армии в своем телеграм-канале.

Суд над журналистом начался со второй попытки - в ноябре 2022 года Абаканский городской суд возвращал дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.

«На протяжении 9 месяцев следствие пытается найти способ натянуть сову на глобус и обосновать, почему омоновцы — это военнослужащие российской армии», — отмечал в январе этого года при очередном продлении ареста журналисту правозащитник Павел Чиков*, указывая на несостоятельность предъявляемых Афанасьеву обвинений.

3 марта дело вновь поступило в суд. На данный момент журналист провел в СИЗО уже почти полтора года. Этот срок будет засчитан по формуле «сутки за полтора»