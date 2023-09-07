Дефицит горючего в России: местному сельскому хозяйству грозят катастрофические последствия

По его словам, еще неделю назад можно было говорить только о высоких ценах на топливо, однако теперь ситуация резко ухудшилась.

"У нас проблемы именно уже с наличием [горючего]. Мы сейчас и сбор урожая остановим, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа", - предупредил Патрушев.

Он отметил, что Министерство сельского хозяйство обратилось за помощью в Министерство энергетики. Кроме того, учреждению приходится индивидуально сотрудничать с нефтеперерабатывающими заводами в каждом регионе и искать горючее для сельзохпредприятий, так как проблему нужно решать незамедлительно.

Поэтому Патрушев предложил временно запретить экспорт нефтепродуктов до момента, пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке. "Проблема с горючим - вопиющая, ею надо всем заниматься", - сказал Патрушев.

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что учреждение ежедневно работает с нефтеперерабатывающими заводами и пытается добиться того, чтобы был получен весь необходимый объем горючего.

"Министерство сельского хозяйства заявило потребность в 500 тысяч тонн для завершения посевной в сентябре-ноябре. Проработано с "Роснефтью", - сказал Сорокин.