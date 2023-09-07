Дефицит топлива в России становится все более ощутимым, и это может угрожать сбору урожая и посеву озимых, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Дефицит горючего в России: местному сельскому хозяйству грозят катастрофические последствия
По его словам, еще неделю назад можно было говорить только о высоких ценах на топливо, однако теперь ситуация резко ухудшилась.
"У нас проблемы именно уже с наличием [горючего]. Мы сейчас и сбор урожая остановим, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа", - предупредил Патрушев.
Он отметил, что Министерство сельского хозяйство обратилось за помощью в Министерство энергетики. Кроме того, учреждению приходится индивидуально сотрудничать с нефтеперерабатывающими заводами в каждом регионе и искать горючее для сельзохпредприятий, так как проблему нужно решать незамедлительно.
Поэтому Патрушев предложил временно запретить экспорт нефтепродуктов до момента, пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке. "Проблема с горючим - вопиющая, ею надо всем заниматься", - сказал Патрушев.
Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что учреждение ежедневно работает с нефтеперерабатывающими заводами и пытается добиться того, чтобы был получен весь необходимый объем горючего.
"Министерство сельского хозяйства заявило потребность в 500 тысяч тонн для завершения посевной в сентябре-ноябре. Проработано с "Роснефтью", - сказал Сорокин.
Он сообщил, что вскоре состоится собрание с представителями региональных нефтеперерабатывающих заводов, которые не сотрудничают с "Роснефтью". В четверг производители нефти проведут внеочередную встречу с вице-премьером Александром Новаком, по итогам которой могут быть достигнуты важные договоренности.
Сорокин отметил, что Министерство энергетики подало в администрацию президента и правительство законопроект, запрещающий "серый экспорт" нефтепродуктов. Считается, что дефицит топлива в стране вызван практикой, когда компании покупают его по внутренним ценам, а затем перепродают по более высоким ценам за границу, в результате чего на внутреннем рынке не хватает топлива.
Цены на дизельное топливо в России начали резко расти в конце июля - начале августа. По официальным данным "Росстата", в начале сентября цены на заправках выросли всего на 1,4% - до 59,27 рубля за литр (56 евроцентов за литр).
В свою очередь сельхозпредприятия таких цен не видели и говорят о совсем иной ситуации: цена за литр начинается от 90 рублей, и даже при такой цене достать топливо - большое достижение, так как его часто нет ни в оптовой продаже, ни на заправках.
В Кремле ранее утверждали, что Владимир Путин в курсе ситуации с дефицитом топлива и регулярно обсуждает ее с правительством.
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