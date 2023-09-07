Латвийский музыкант Gacho, возможно, стал участником драки

В отделе по связям с общественностью Госполиции агентству LETA подтвердили, что в связи с нанесением телесных повреждений мужчине 5 сентября на улице Кришьяня Валдемара полиция возбудила процесс об административном правонарушении.

В настоящее время в рамках административного процесса ведется расследование, полиция устанавливает личности возможного нападавшего.

Портал Delfi сообщает, что 5 сентября в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина в шлеме слезает с мотоцикла и после словесной перепалки вступает в драку с прохожим, сделавшим ему замечание за то, что тот слишком шумел. Очевидцы происшествия узнали в мотоциклисте Гатиса Ирбе. Номер мотоцикла, показанного на видео, также совпадает с номером транспортного средства, фигурирующего в социальных сетях Ирбе.

Прохожий, поэт Юрий Заворотный, рассказал порталу, что конфликт начался на улице в центре Риги из-за того, что он сделал выговор мотоциклисту - стоя на обочине тротуара, байкер очень громко газовал, нарушая тем самым покой окружающих.

Заворотный признался, что сделал замечание в грубой форме, потребовав "вести себя потише".

"После этого он припарковался прямо на остановке общественного транспорта, затем несколько раз толкнул меня, потом сильно ударил по челюсти, в результате чего я почти потерял сознание", - рассказал мужчина, который не стал сопротивляться, а связался с полицией и медиками, чтобы зафиксировать побои.

Из-за происшествия Заворотный не смог присутствовать на своем выступлении - он должен был читать свои стихи на одном из мероприятий Дней поэзии.

Ирбе сообщил порталу Delfi: "К сожалению, мне об этом ничего не известно. Не могу комментировать".