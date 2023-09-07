Латвийский музыкант Gacho, возможно, стал участником драки

Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении в связи с конфликтом, в котором, вероятно, замешан музыкант Гатис Ирбе (Gacho/Mesa), сообщает LETA.
В отделе по связям с общественностью Госполиции агентству LETA подтвердили, что в связи с нанесением телесных повреждений мужчине 5 сентября на улице Кришьяня Валдемара полиция возбудила процесс об административном правонарушении.
В настоящее время в рамках административного процесса ведется расследование, полиция устанавливает личности возможного нападавшего.
Портал Delfi сообщает, что 5 сентября в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина в шлеме слезает с мотоцикла и после словесной перепалки вступает в драку с прохожим, сделавшим ему замечание за то, что тот слишком шумел. Очевидцы происшествия узнали в мотоциклисте Гатиса Ирбе. Номер мотоцикла, показанного на видео, также совпадает с номером транспортного средства, фигурирующего в социальных сетях Ирбе.
Прохожий, поэт Юрий Заворотный, рассказал порталу, что конфликт начался на улице в центре Риги из-за того, что он сделал выговор мотоциклисту - стоя на обочине тротуара, байкер очень громко газовал, нарушая тем самым покой окружающих.
Заворотный признался, что сделал замечание в грубой форме, потребовав "вести себя потише".
"После этого он припарковался прямо на остановке общественного транспорта, затем несколько раз толкнул меня, потом сильно ударил по челюсти, в результате чего я почти потерял сознание", - рассказал мужчина, который не стал сопротивляться, а связался с полицией и медиками, чтобы зафиксировать побои.
Из-за происшествия Заворотный не смог присутствовать на своем выступлении - он должен был читать свои стихи на одном из мероприятий Дней поэзии.
Ирбе сообщил порталу Delfi: "К сожалению, мне об этом ничего не известно. Не могу комментировать".
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