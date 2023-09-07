Трагедия на Югле: мужчина прыгнул в озеро за телефоном и утонул

Обычные разговоры возле озера Юглас, в конце улицы Брайла, в четверг были омрачены слезами и волнением. Люди с беспокойством наблюдали, как водолазы-спасатели надевают снаряжение для поиска пропавшего человека в озере.

Погибшего нашли примерно в пяти метрах от берега. Между променадом и камышами на берегу. По предварительной информации, мужчина полез в воду из-за того, что его мобильный телефон упал в озеро. Он хотел его спасти, прыгнул в воду, и больше его не видели.

Как обычно в таких случаях, Госполиция возбудила уголовное дело по статье 13 Уголовного закона, а именно за преступление против личного здоровья. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются, назначены экспертизы.

Один из вопросов, который предстоит выяснить сотрудникам полиции в ходе экспертизы - находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке