Пожарные из задымленных помещений спасли двоих. Причина дыма - подгоревшая еда

Вскоре после 13:00 поступил вызов на Бривибас гатве в Риге, где в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горела оставленная без присмотра еда. Из задымленной квартиры пожарные спасли одного человека.

В свою очередь около 12:30 VUGD получила вызов на улицу Ригас в Екабпилсе, где в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома на плите загорелась оставленная без присмотра еда. Войдя в квартиру, пожарные обнаружили человека, которого вынесли из помещений.

Вечером, около 18:00, пожарных получили вызов на улицу Юркалнес в Риге, где горела крыша одноэтажного производственного здания, стена, соседний гараж и мусорный контейнер, общей площадью в 357 кв. м. До приезда VUGD из здания эвакуировались три человека.

За прошедшие сутки VUGD получила 42 вызова: 13 - на тушение пожаров, 17 - на спасательные работы, а 12 вызовов были ложными.