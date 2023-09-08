Ревизия шкафа: как правильно отправить "на зимовку" летнюю одежду

Если чемодан не новый, постелите в него бумагу и положите лаванду или кедр, чтобы избежать появления моли", - советует дизайнер.

Вещи, которые нужно хранить в висячем положении, можно защитить специальными чехлами для одежды. Для бережного хранения вещей вешалки лучше выбирать из дерева или текстиля, а в сложенном состоянии прокладывать между ними тонкую бумагу.

"Купальники и летние аксессуары лучше сложить в пластиковые пакеты или текстильные мешочки, а затем - в коробки для хранения. Как только наступит тёплый сезон, вы с лёгкостью сможете все найти", – говорит Д. Римкус.

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Для обуви идеально подходят специальные коробки. Их можно складывать одна на другую, что значительно экономит место. Кроме того, в таких коробках можно легко разглядеть содержимое благодаря прозрачному окошку сбоку и спереди. Но главное их преимущество в том, что они открываются также спереди, и вы всегда сможете достать нужную пару обуви, даже если коробки сложены одна на другую.

Сезонную одежду удобно хранить в вакуумных пакетах, которые занимают очень мало места. Затем вакуумные пакеты можно сложить в коробки для хранения и на полки.

"Достаточно положить одежду в вакуумный пакет, застегнуть верхнюю часть пакета на молнию и вытянуть воздух с помощью пылесоса. Пакет компактно сплющится за считанные секунды", - поясняет дизайнер.

3. Как подготовить одежду и аксессуары для сезонного хранения?

Перед тем, как положить в коробки, дизайнер советует все хорошо выстирать и высушить. Обувь перед хранением нужно почистить и положить отдельно от одежды. Вставки в обувь помогут сохранить их форму до следующего сезона.

"Широкополые шляпы стоит почистить щеточкой и хранить в перевернутом виде в коробках. Если положить в шляпку бумагу в шляпку, то она лучше сохранит свою форму", - говорит дизайнер.