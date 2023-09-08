Ревизия шкафа: как правильно отправить "на зимовку" летнюю одежду

Наступили первые дни осени, а это означает, что летние босоножки и соломенные шляпки постепенно придется сменить на шарфы и джемпера. Самое время задуматься о том, где и как хранить летнюю одежду, обувь и спортивный инвентарь для теплого времени года. Прежде чем полностью вступить в осенний сезон, дизайнер интерьеров IKEA делится советами о том, как хранить летний гардероб, чтобы после окончания холодов быстро его достать и вновь надеть.
1. Где хранить?
"Для начала нужно найти место для хранения. Одежда любит комнатную температуру, поэтому стоит ее хранить в доме, а не в гараже или на чердаке. Если места нет, то одежду можно хранить под кроватью. Например, можно выбрать прозрачные контейнеры, желательно на колесиках, которые идеально подойдут для хранения вещей под кроватью", - говорит дизайнер IKEA Дариус Римкус.
Как правило, шкаф в доме - главное и часто единственное место для хранения летней и другой одежды, поэтому дизайнер советует максимально использовать его возможности. Это касается в основном верхних полок, которые дают дополнительное место для хранения. Туда можно положить коробки с сезонными вещами и спортивную экипировку.
2. Какие коробки для хранения подойдут?
Отлично подойдут картонные или текстильные коробки, которые пропускают воздух. Это поможет разделить одежду по типам - брюки, майки, обувь, все отдельно и в своей коробке.
"Кстати, чемоданы - тоже отличное место для хранения. Чемоданы всегда немаленькие, поэтому, когда вы не в путешествии, в них можно хранить сезонную одежду.
Если чемодан не новый, постелите в него бумагу и положите лаванду или кедр, чтобы избежать появления моли", - советует дизайнер.
Вещи, которые нужно хранить в висячем положении, можно защитить специальными чехлами для одежды. Для бережного хранения вещей вешалки лучше выбирать из дерева или текстиля, а в сложенном состоянии прокладывать между ними тонкую бумагу.
"Купальники и летние аксессуары лучше сложить в пластиковые пакеты или текстильные мешочки, а затем - в коробки для хранения. Как только наступит тёплый сезон, вы с лёгкостью сможете все найти", – говорит Д. Римкус.
Для обуви идеально подходят специальные коробки. Их можно складывать одна на другую, что значительно экономит место. Кроме того, в таких коробках можно легко разглядеть содержимое благодаря прозрачному окошку сбоку и спереди. Но главное их преимущество в том, что они открываются также спереди, и вы всегда сможете достать нужную пару обуви, даже если коробки сложены одна на другую.
Сезонную одежду удобно хранить в вакуумных пакетах, которые занимают очень мало места. Затем вакуумные пакеты можно сложить в коробки для хранения и на полки.
"Достаточно положить одежду в вакуумный пакет, застегнуть верхнюю часть пакета на молнию и вытянуть воздух с помощью пылесоса. Пакет компактно сплющится за считанные секунды", - поясняет дизайнер.
3. Как подготовить одежду и аксессуары для сезонного хранения?
Перед тем, как положить в коробки, дизайнер советует все хорошо выстирать и высушить. Обувь перед хранением нужно почистить и положить отдельно от одежды. Вставки в обувь помогут сохранить их форму до следующего сезона.
"Широкополые шляпы стоит почистить щеточкой и хранить в перевернутом виде в коробках. Если положить в шляпку бумагу в шляпку, то она лучше сохранит свою форму", - говорит дизайнер.
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