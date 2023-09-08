Сб, 9.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Ревизия шкафа: как правильно отправить "на зимовку" летнюю одежду

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Publicitātes foto

Наступили первые дни осени, а это означает, что летние босоножки и соломенные шляпки постепенно придется сменить на шарфы и джемпера. Самое время задуматься о том, где и как хранить летнюю одежду, обувь и спортивный инвентарь для теплого времени года. Прежде чем полностью вступить в осенний сезон, дизайнер интерьеров IKEA делится советами о том, как хранить летний гардероб, чтобы после окончания холодов быстро его достать и вновь надеть.

1. Где хранить?

"Для начала нужно найти место для хранения. Одежда любит комнатную температуру, поэтому стоит ее хранить в доме, а не в гараже или на чердаке. Если места нет, то одежду можно хранить под кроватью. Например, можно выбрать прозрачные контейнеры, желательно на колесиках, которые идеально подойдут для хранения вещей под кроватью", - говорит дизайнер IKEA Дариус Римкус.

Как правило, шкаф в доме - главное и часто единственное место для хранения летней и другой одежды, поэтому дизайнер советует максимально использовать его возможности. Это касается в основном верхних полок, которые дают дополнительное место для хранения. Туда можно положить коробки с сезонными вещами и спортивную экипировку.

Фото: Publicitātes foto

2. Какие коробки для хранения подойдут?

Отлично подойдут картонные или текстильные коробки, которые пропускают воздух. Это поможет разделить одежду по типам - брюки, майки, обувь, все отдельно и в своей коробке.

"Кстати, чемоданы - тоже отличное место для хранения. Чемоданы всегда немаленькие, поэтому, когда вы не в путешествии, в них можно хранить сезонную одежду.

Если чемодан не новый, постелите в него бумагу и положите лаванду или кедр, чтобы избежать появления моли", - советует дизайнер.

Вещи, которые нужно хранить в висячем положении, можно защитить специальными чехлами для одежды. Для бережного хранения вещей вешалки лучше выбирать из дерева или текстиля, а в сложенном состоянии прокладывать между ними тонкую бумагу.

"Купальники и летние аксессуары лучше сложить в пластиковые пакеты или текстильные мешочки, а затем - в коробки для хранения. Как только наступит тёплый сезон, вы с лёгкостью сможете все найти", – говорит Д. Римкус.

Фото: Publicitātes foto

Для обуви идеально подходят специальные коробки. Их можно складывать одна на другую, что значительно экономит место. Кроме того, в таких коробках можно легко разглядеть содержимое благодаря прозрачному окошку сбоку и спереди. Но главное их преимущество в том, что они открываются также спереди, и вы всегда сможете достать нужную пару обуви, даже если коробки сложены одна на другую.

Сезонную одежду удобно хранить в вакуумных пакетах, которые занимают очень мало места. Затем вакуумные пакеты можно сложить в коробки для хранения и на полки.

"Достаточно положить одежду в вакуумный пакет, застегнуть верхнюю часть пакета на молнию и вытянуть воздух с помощью пылесоса. Пакет компактно сплющится за считанные секунды", - поясняет дизайнер.

3. Как подготовить одежду и аксессуары для сезонного хранения?

Перед тем, как положить в коробки, дизайнер советует все хорошо выстирать и высушить. Обувь перед хранением нужно почистить и положить отдельно от одежды. Вставки в обувь помогут сохранить их форму до следующего сезона.

"Широкополые шляпы стоит почистить щеточкой и хранить в перевернутом виде в коробках. Если положить в шляпку бумагу в шляпку, то она лучше сохранит свою форму", - говорит дизайнер.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх