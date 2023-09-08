Изнасилование и убийство девочки в Болдерае: виновных приговорили к 15 и 18 годам

С обвиняемых в пользу лица, признанного потерпевшим в уголовном процессе, была взыскана компенсация в размере 48 724 евро.

В обвинительном заключении указывается, что 17 июня 2019 года двое обвиняемых вместе с жертвой, которой еще не исполнилось 16 лет, распивали спиртные напитки во дворе дома в Болдерае. В полночь обвиняемые изнасиловали беспомощную жертву.

После этого они задушили девочку, завернули ее в спальный мешок и отвезли к каналу Булльупе. Они бросили еще живую жертву в воду, где она утонула.

Летом 2019 года после обнаружения погибшей в канале Булльупе были задержаны двое ее знакомых - мужчины 1991 и 1999 г. рожд. Ни один из них ранее не попадал в поле зрения полиции.

Восстановив ход преступления, полиция установила, что в ночь с 17 на 18 июня молодые люди, в том числе двое задержанных мужчин и жертва, употребляли алкогольные напитки в Болдерае, где задержанные проживали. Результаты экспертизы показали, что смерть девочки наступила от механической асфиксии. Также на ее теле были обнаружены признаки сексуального насилия.