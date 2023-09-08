Изнасилование и убийство девочки в Болдерае: виновных приговорили к 15 и 18 годам

В четверг, 7 сентября, департамент по уголовным делам Верховного суда оставил без изменения часть решения Рижского районного суда, в которой двое мужчин были признаны виновными в изнасиловании и убийстве девочки-подростка в июне 2019 года в Болдерае. Без изменений останется и наказание обвиняемым - лишение свободы на 18 и 15 лет соответственно с испытательным сроком на пять лет.
С обвиняемых в пользу лица, признанного потерпевшим в уголовном процессе, была взыскана компенсация в размере 48 724 евро.
В обвинительном заключении указывается, что 17 июня 2019 года двое обвиняемых вместе с жертвой, которой еще не исполнилось 16 лет, распивали спиртные напитки во дворе дома в Болдерае. В полночь обвиняемые изнасиловали беспомощную жертву.
После этого они задушили девочку, завернули ее в спальный мешок и отвезли к каналу Булльупе. Они бросили еще живую жертву в воду, где она утонула.
Летом 2019 года после обнаружения погибшей в канале Булльупе были задержаны двое ее знакомых - мужчины 1991 и 1999 г. рожд. Ни один из них ранее не попадал в поле зрения полиции.
Восстановив ход преступления, полиция установила, что в ночь с 17 на 18 июня молодые люди, в том числе двое задержанных мужчин и жертва, употребляли алкогольные напитки в Болдерае, где задержанные проживали. Результаты экспертизы показали, что смерть девочки наступила от механической асфиксии. Также на ее теле были обнаружены признаки сексуального насилия.
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