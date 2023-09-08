Видео ⟩ В Иманте мужчина собирает деньги на разрешения на парковку, но не выдает их

Жители дома находятся в незавидном положении. Здание нуждается в ремонте, но осуществить его невозможно, так как у объекта имеется задолженность более 20 000 евро.

Однако одна из соседок предложила на общие сбережения установить во дворе дома дорожные знаки и разрешить парковку автомобилей только при наличии действующих разрешений. Женщина "обошла" владельцев квартир с анкетой, пытаясь узнать мнение жильцов об инициативе.

9 августа к входной двери дома было прикреплено объявление о том, что решение о новом порядке парковки автомобилей принято большинством голосов. Чтобы получить разрешение, жители должны отправить текстовое сообщение на некий номер телефона.

Жительница дома Илзе позвонила по этому номеру. Ей ответил мужчина, который, по ее словам, пытался ее запугать - сказал, что если не будет разрешения на парковку, женщину оштрафуют.