Видео ⟩ В Иманте мужчина собирает деньги на разрешения на парковку, но не выдает их

Жители многоквартирного дома на улице Дубулту в Иманте пострадали от возможного мошенника. Мужчина за 10 евро предлагает жильцам купить разрешение на парковку, но после получения денег так ничего и не выдает, сообщает программа Bez Tabu на TV3.
Жители дома находятся в незавидном положении. Здание нуждается в ремонте, но осуществить его невозможно, так как у объекта имеется задолженность более 20 000 евро.
Однако одна из соседок предложила на общие сбережения установить во дворе дома дорожные знаки и разрешить парковку автомобилей только при наличии действующих разрешений. Женщина "обошла" владельцев квартир с анкетой, пытаясь узнать мнение жильцов об инициативе.
9 августа к входной двери дома было прикреплено объявление о том, что решение о новом порядке парковки автомобилей принято большинством голосов. Чтобы получить разрешение, жители должны отправить текстовое сообщение на некий номер телефона.
Жительница дома Илзе позвонила по этому номеру. Ей ответил мужчина, который, по ее словам, пытался ее запугать - сказал, что если не будет разрешения на парковку, женщину оштрафуют.
Разрешение на парковку от человека по фамилии Владимир пытались получить около 40 жильцов дома. Его к работе привлекла автор идеи о разрешении на парковку. Однако никто из заплативших необходимые 10 евро так его и не получил.
Владимир объяснил журналистам Bez Tabu, что решил раздать разрешения до установки дорожных знаков, поскольку был свидетелем двух случаев, когда знаки были установлены и закрыты мешками, однако их порвало или сдуло ветром, в результате чего муниципальная полиция едва не оштрафовала водителей, в автомобилях которых не было видно разрешения на парковку.
Дальнейшие работы по установке дорожных знаков должно провести SIA Rīgas namu pārvaldnieks. Комментируя события в Иманте, в компании заявляют, что у нее нет правовых оснований оспаривать решения товарищества собственников квартир, если они приняты в соответствии с требованиями Закона о квартирной собственности.
Рижское самоуправление получило по поводу инцидента три заявления.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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