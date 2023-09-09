В Зиепниеккалнсе женщина "зависла в интернете" и чуть не сожгла свою квартиру

Женщине удалось справиться с черным дымом еще до прибытия спасателей.

"Я включила не ту конфорку. Хотела кофе сделать ну и зависла в интернете. А потом пришла, смотрю, а у меня дыма полная квартира. Там была доска деревянная, на которой резать. Она уже хорошо так подгорела. Я потушила все, и, очевидно, сработала сигнализация", - рассказала хозяйка квартиры.

Однако запах дыма не побудил соседей отреагировать - жители дома даже не подумали эвакуироваться. Проблема - в обновленной лет пять назад системе пожарной безопасности, которая часто срабатывает без причины. Неофициальная информация свидетельствует, что сигнализацию несколько раз повреждали дети.

Rīgas namu pārvaldnieks, которое отвечает за содержание дома, указывает, что в системе сигнализации констатировано намеренное повреждение нескольких кнопок.

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