Землетрясение в Марокко: МИД не располагает информацией о пострадавших жителях Латвии

Министерство предлагает жителям Латвии в указанном регионе связаться со своими родственниками и сообщить им, в безопасности ли они. Путешественникам, оказавшимся в районе, пострадавшем от землетрясения, МИД предлагает следовать указаниям местных властей.

Если необходима консульская помощь, можно обратиться к почетному консулу Латвии в Марокко по телефону +212 2254 1056 или +212 6611 37920 либо в консульский отдел Министерства иностранных дел в Риге по телефону +371 2633 7711.

В ночь на 9 сентября примерно в 70 километрах от Марракеша произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли более 600 человек и многие получили ранения.