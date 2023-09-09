Африканский Союз официально принят в состав G20

Членство Африканского Союза в G20 означает усиление роли Глобального Юга в "Группе двадцати". До сих пор единственной региональной организацией, входящей в ее состав, был Европейский Союз, членами которого являются 27 государств.

В Африканский Союз входят 54 африканские государства, суверенитет которых признан на международном уровне, а также Западная Сахара, государственность которой является спорной. Таким образом, АС представляет интересы 1,3 млрд человек.

Реакция ЕС на вступление Африканского Союза в G20

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовали решение принять Африканский Союз в G20. "Мы рады приветствовать Африканский Союз в качестве члена G20", - заявила фон дер Ляйен в этой связи.

Россию на открывшемся в Нью-Дели саммите G20 представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Для президента РФ Владимира Путина зарубежные поездки сейчас затруднены из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест по подозрению в совершении военных преступлений.

На фоне войны в Украине остается неясным, будет ли по итогам саммита принято совместное заявление его участников. Перед началом встречи Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканалов ARD и ZDF назвала условия для такого заявления. "Важно придерживаться основополагающих принципов", - подчеркнула она, пояснив, что к таким принципам относятся, в частности, неприкосновенность границ, а также непризнание аннексированных территорий.