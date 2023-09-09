Видео ⟩ В Симферополе загорелась воинская часть армии РФ

Первые сообщения появились в социальных сетях после 16:00

Советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков подтвердил информацию о пожаре, но заявил, что это был "обычный бытовой пожар".

📹A Russian military base in Simferopol, Crimea, Ukraine is on fire.



According to the self-appointed Crimean official Oleg Kruchkov, this is "a regular fire caused by internal factors." Reports from the local Telegram channels, however, claim that explosions had been heard… pic.twitter.com/gYXlzpykEc — TVP World (@TVPWorld_com) September 9, 2023

"Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в "перемогу". Не выйдет. В воинской части в Симферополе обычное бытовое возгорание. Работают два пожарных автомобиля. Пожар локализован", - написал он.

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что еще до начала пожара был слышен взрыв. Пожар начался в районе склада топливных баков, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

💥 Russian military unit & warehouse on fire in Simferopol, occupied Crimea, after explosions. pic.twitter.com/Wzeyt3txJ2 — Igor Sushko (@igorsushko) September 9, 2023