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Видео ⟩ В Симферополе загорелась воинская часть армии РФ

rus.tvnet.lv
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В Симферополе загорелась воинская часть армии РФ
В Симферополе загорелась воинская часть армии РФ Фото: Ekrānuzņēmums no video/NOELREPORTS/"X"

Пожар вспыхнул в армейской части, которая расположена в оккупированном Россией Симферополе (Крым). Об этом в субботу, 9 августа, сообщили местные Telegram-каналы.

Первые сообщения появились в социальных сетях после 16:00

Советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков подтвердил информацию о пожаре, но заявил, что это был "обычный бытовой пожар".

"Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в "перемогу". Не выйдет. В воинской части в Симферополе обычное бытовое возгорание. Работают два пожарных автомобиля. Пожар локализован", - написал он.

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что еще до начала пожара был слышен взрыв. Пожар начался в районе склада топливных баков, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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