"Большая двадцатка" заявила, что война в Украине негативно влияет на мир, но осуждать Россию не стала

Если Украина в тексте документа упоминается пять раз, то Россия - трижды, причем только в вопросе зерновой сделки - соглашения об экспорте украинского зерна из портов в Черном море и соглашения о снятии ограничений на экспорт российских удобрений. Ранее Россия вышла из соглашения, заявив, что договоренности, касающиеся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнены. Страны G20 в своем заявлении призвали к полной, своевременной и эффективной реализации пунктов зерновой сделки, чтобы наладить беспрепятственные поставки зерна, продовольствия, удобрений и сырья из России и Украины.

Участники "Большой двадцатки" приветствовали "все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". "Сегодняшняя эпоха не должна быть эрой войны", - говорится в заявлении.

Заявление стран G20, принятое по итогам саммита в Индии, стало ударом по странам Запада, которые пытались убедить развивающиеся страны поддержать Украину и осудить Россию, пишет газета Financial Times (FT). По ее данным, работа над итоговым заявлением G20 шла на протяжении нескольких недель перед саммитом и продолжалась непосредственно на переговорах дипломатов в Нью-Дели.

В предыдущей декларации G20, принятой в Индонезии в ноябре 2022 года, говорилось об агрессии Российской Федерации против Украины, в этой - о войне в Украине.