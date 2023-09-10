Почему в Риге уже два года не могут вернуть троллейбусный маршрут?

Маршрут 1-го троллейбуса закрыт вот уже два года, и рижане этим недовольны, так как приходится пешком проходить несколько километров. Почему ситуация до сих пор не решена? Это выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.
Неудобствами, вызванными закрытием маршрута 1-го троллейбуса возмущена жительница улицы Гертрудес Зане Франце. "Наступило 1 сентября, детям нужно идти в школу и действительно ничтожное расстояние нужно преодолевать с пересадкой", - указала Зане.
"Объяснение такое - троллейбус не курсирует, потому что улица не сдана в эксплуатацию. Несмотря на то, что машины по ней едут, троллейбус не может. Если проблема - с остановками, то почему нельзя создать остановки рядом, как это происходит на других территориях строительных работ? Можно и пропустить некоторые остановки, или пустить какой-нибудь бусик, который может там ехать и приспособиться к маршруту и объезжать конкретные места?" - предлагает решения женщина.
Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс пояснил, что работы на улице Гертрудес завершены и сейчас происходит сдача улицы в эксплуатацию.
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