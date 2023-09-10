Почему в Риге уже два года не могут вернуть троллейбусный маршрут?

"Объяснение такое - троллейбус не курсирует, потому что улица не сдана в эксплуатацию. Несмотря на то, что машины по ней едут, троллейбус не может. Если проблема - с остановками, то почему нельзя создать остановки рядом, как это происходит на других территориях строительных работ? Можно и пропустить некоторые остановки, или пустить какой-нибудь бусик, который может там ехать и приспособиться к маршруту и объезжать конкретные места?" - предлагает решения женщина.