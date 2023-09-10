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Фото ⟩ Почему многие не спали прошлой ночью: Baltā nakts в Риге

rus.tvnet.lv
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Форум современного искусства Baltā nakts 2023
Форум современного искусства Baltā nakts 2023 Фото: Edijs Pālens/LETA

В Риге в субботу уже в 18-й раз прошел форум современной культуры Baltā nakts. В рамках мероприятия в центре столицы, в Старой Риге, в Пардаугаве, Плявниеках, на Тейке, Брасе, в Вецмилгрависе и на Саркандаугаве можно было насладиться различными концертами, выставками, танцами с цирковыми элементами, а в квартале улицы Таллинас можно было понаблюдать за созданием большого мурала.

Специальной темой этого года были "Скрытые истины": каждая большая истина состоит из множества маленьких истин, каждая идея - из вдохновения или влияния. За каждым произведением искусства стоят идеи и темы, которые сами по себе могут быть произведениями. Форум современной культуры Baltā nakts призывал поискать в работах и проектах этого года скрытые истины - тайны, подтексты, противоречия, а также критически осмыслить темы, актуальные для общества и мира.

Посетителям предлагалось пройти по знакомым маршрутам и проложить новые "тропы" в городе.

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