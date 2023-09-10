Фото ⟩ Почему многие не спали прошлой ночью: Baltā nakts в Риге

Специальной темой этого года были "Скрытые истины": каждая большая истина состоит из множества маленьких истин, каждая идея - из вдохновения или влияния. За каждым произведением искусства стоят идеи и темы, которые сами по себе могут быть произведениями. Форум современной культуры Baltā nakts призывал поискать в работах и проектах этого года скрытые истины - тайны, подтексты, противоречия, а также критически осмыслить темы, актуальные для общества и мира.