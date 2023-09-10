"Нечем гордиться" и "безусловный успех". Саммит G20 не осудил вторжение в Украину: Киев разочарован, Москва довольна

Аналитики отмечают, что Киев вряд ли сможет расценить отказ от упоминания в итоговом тексте российской агрессии иначе, как признак того, что его западные сторонники проигрывают спор с «глобальным Югом» о том, как охарактеризовать войну.

Об этом же сказал и глава российского МИДа. «Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — сказал Лавров.

Что еще обсуждалось: Африка и климат

Другой важной новостью стало официальное приглашение Моди Африканскому союзу стать постоянным членом G20.

Индия, председательствовавшая в G20 в последний год, старательно пыталась повысить роль африканских стран. Это стратегическое сотрудничество видится в Дели как серьезный инструмент в соперничестве за влияние с Китаем как в Африке, так и в Азии.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Удалось и достичь договоренностей по вопросу о борьбе с изменением климата.

На встречах министров в преддверии саммита согласия по этому вопросу достигнуто не было. Однако теперь официальные лица заявляют, что они достигли «стопроцентного консенсуса».